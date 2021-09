Mariano Iúdica sufrió un problema previo a Polémica en el Bar: "Se me hinchó"

El problema de salud inesperado que sufrió Mariano Iúdica antes de empezar su programa Polémica en el Bar, por América TV. "Me tuvieron que dar una inyección", reveló el conductor.

Mariano Iúdica sorprendió a sus miles de seguidores y de televidentes en Polémica en el Bar (América TV), ya que reveló que sufrió un problema de salud absolutamente inesperado antes de salir al aire con una nueva emisión de su programa durante el lunes 27 de septiembre de 2021 en la televisión abierta argentina. El periodista, actor y conductor de 51 años no dudó en dar a conocer qué le había ocurrido apenas unos instantes antes de iniciar una nueva emisión nocturna del producto que lidera en el ya mencionado canal.

De hecho, cuando arrancó Polémica, Iúdica fue contundente luego de la tradicional introducción y del saludo al resto de los integrantes del producto: "Muy buenas noches a todos. Gracias, Marcela (Tauro) querida; gracias Alejandro Druetto; a la clínica Los Arcos; a Inés, la enfermera de América; a Matías Alé".

Al instante, "Marian" profundizó con respecto a lo sucedido sólo unos minutos antes: "Se me hinchó la muñeca, no sé si por la tendinitis o por el estrés... Me tuvieron que dar una inyección, un Cronocorteroid”, detalló sobre la dosis que le aplicaron para aliviar el dolor de la articulación y reducir la inflamación que le suele provocar la tendinitis que padece desde hace un tiempo en su muñeca derecha.

El agradecimiento tan especial al exmarido de Graciela Alfano se debió a que él fue el encargado de ir hasta la farmacia para comprarle el medicamento que necesitaba sí o sí. "Sin Matías no hubiera salido al aire el programa", admitió Iúdica, que comanda Polémica en el Bar pese a sus cambios de horario recientes, tanto en la edición central de lunes a viernes a las 20 como en versión nocturna, a las 23.45. Igualmente, a pesar del estrés, todo indica que el presentador continuará al frente del ciclo normalmente por el momento.

Mariano Iúdica es el conductor de Polémica en el Bar, por América TV.

Los fuertes cruces de Mariano Iúdica con sus panelistas de Polémica en el Bar

El periodista, actor y conductor ya fue noticia en reiteradas oportunidades por las peleas en vivo en los programas con varios participantes de los mismos, como por ejemplo Alexander "Alex" Caniggia, Virginia Gallardo, Flavio Azzaro, Marcela Tauro, Gastón Recondo y Samuel "Chiche" Gelblung, entre otros.