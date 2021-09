Marcela Tauro y un comentario que hirió a Azzaro en vivo: "No seas mala"

La ex Intrusos Marcela Tauro arremetió contra el periodista deportivo Flavio Azzaro por acaparar la cámara en Polémica en el Bar.

El debate político sobre las campañas electorales a días de las PASO 201 calentó la mesa de Polémica en el Bar caldeando la relación entre el periodista deportivo Flavio Azzaro y Marcela Tauro. La ex Intrusos arrojó un fulminante comentario contra su compañero y no le perdonó una actitud que tuvo durante una entrevista a Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli.

Todo comenzó cuando Flavio Azzaro lanzó, con ironía, un picante comentario dirigido a Chiche Gelblung. "Chiche (Gelblung), estoy anonadado de lo fuerte que estuviste ayer con Santilli y Larreta. Muy fuerte, muy al hueso", dijo, metiéndose solo en un difícil embrollo del que le costó salir.

Enojado, el periodista Chiche Gelblung retrucó: "No, sabés por qué no estuve fuerte, porque vos sos un hincha pelota, que para hacer una pregunta tardás 10 minutos. No dejás hablar". Sumándose a la discusión, la panelista Marcela Tauro se puso del lado de Chiche y arremetió sin rodeos contra Azzaro: "Tiene preguntas largas. El que extiende las preguntas es porque busca cámara". Dolido, el periodista deportivo únicamente atinó a decir: "No seas mala, Marce".

"En general, los periodistas que hacen preguntas largas es porque buscan que la cámara esté siempre con ellos", agregó Tauro, sin piedad y sosteniendo su fuerte postura en contra de la forma de hacer periodismo de Flavio Azzaro.

Polémica en el Bar: América TV tomó una drástica decisión que no le gusta a Iúdica

América TV terminó de definir su grilla vespertina y nocturna y uno de los grandes perjudicados por los cambios fue Polémica en el Bar, el ciclo conducido por Mariano Iúdica. A partir del lunes 13 de septiembre el programa tendrá doble emisión en horarios donde no hay mucha actividad de televidentes, impidiendo una mayor pérdida de rating.

El programa conducido por Mariano Iúdica y producido por Gustavo Sofovich saldrá al aire a de 19:00 a 20:00 y de 23.45 a 1:00. "La primera edición va a tener más actualidad y la de la noche, va a ser un loquero... seguramente", adelantó el conductor en diálogo con Noticias Argentinas.

Además, el ciclo creado por Gerardo Sofovich seguirá con la mesa formada por Chiche Gelblung, Marcela Tauro, Matías Alé, Flavio Azzaro, Andrea Campbell, Gastón Recondo y Adrián Cormillot y la participación humorística de Pachu Peña, Nazareno Mottola, Claudio Rico, Roberto Peña y Gladys Florimonte.