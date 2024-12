Madrugada de furia e insultos: el violento cruce entre Vanucci y Garfunkel.

Victoria Vanucci y Matías Garfunkel, quienes comparten dos hijos, están protagonizando un violento momento. Todo empezó cuando empresario se dirigió a su cuenta de X (ex Twitter), donde denunció a su expareja y la acusó de ser violenta incluso con sus dos niños en común. Tras esta situación, Victoria respondió en sus redes con un letal descargo, detallando su versión de los hechos y mostrando violentos videos donde se lo muestra agrediéndola verbalmente frente a sus hijos.

La actriz y modelo compartió con sus seguidores videos en su perfil de Instagram en los que se los ve teniendo fuertes discusiones frente a los niños. Tras esta situación, Garfunkel respondió con un letal descargo, en el que se despidió de sus hijos. Esto despertó todas las alarmas entre sus seguidores, y más tarde, el empresario aclaró que no tenía ideas suicidas. En aquellos clips, se puede ver a Garfunkel totalmente fuera de sí, gritándole mientras los niños presencian toda la situación y lloran desconsoladamente.

"Jamás me imaginé escribiendo algo semejante, pero a veces lo tenemos que hacer. No por mi bien, sino por el de Indiana y Napoleón. Yo seré bipolar, pero jamás le levanté la mano a ninguno de mis hijos. Ella no puede decir lo mismo. Hasta se tuvieron que encerrar en un baño. A Napoleón le pega constantemente. Dice una cosa pero hace otra. Digna de una mujer psicótica", comenzó diciendo Garfunkel en X.

Además aseguró que su pareja "está enferma y mal de la cabeza". "Yo también, pero al menos me trato. Ella no. Todo su ser es una gran mentira. Ella es una gran mentira. Todo su ser lo es. Y si quieren ella es de la teoría, ‘miente, miente que algo quedará'. Y la verdad que no es así. Digan lo que quieran de mí. Pero sepan quien es ella. No se dejen engañar, y menos por su único interés que es aparecer en Netflix. Que esto sirva como carta de despedida", agregó.

Este último mensaje preocupó a todos sus seguidores, quienes creyeron que se estaba despidiendo para cometer suicidio, debido a las filtraciones de aquellos videos. "Les pido perdón a mis hijos, a mi madre. Ventura, si me preguntas cómo puedo dormir de noche te respondo. Todo fue un invento de ella. Jamás le pegué ni ninguno de sus inventos. No así ella que me cago a palos delante de mis hijos. Hasta pronto. Digan lo que digan, esa es Victoria Vannucci", finalizó.

La respuesta de Victoria Vanucci tras las acusaciones de Matías Garfunkel

Ante esta situación, Victoria no se quedó callada y contestó con un letal descargo, en el que precisó que la psiquiatra de Garfunkel aclaró que el empresario sufre de trastorno bipolar. Además, agregó que la experta pidió que "esté en un instituto psiquiátrico, por abuso físico, mental y por manipulación de mis hijos, que fue el detective del año pasado (cuando me mandó a la cárcel por pegarme), el cual ratificó que mis hijos al haber estado con su padre mientras yo trabajaba, manipuló de manera maliciosa hacia mi contra".

La modelo compartió violentos videos, donde se ven discusiones con violencia física y verbal frente a sus hijos. "Esto se lo hace a la única persona que lo ayudó durante todos estos años... Nunca me voy a arrepentir de ayudar, pero necesita estar internado y no tengo problema de mostrar los archivos médicos de sus ataques psicóticos. Como tampoco de mostrar los golpes", apuntó.

"Traté, juro que me duele en el alma, pero realmente traté. Jamás me sentí (perdón la vulgaridad) como una estúpida. ¿De qué sirvió estos años de ayuda, de que sirvió después de todo lo que me hizo vivir ayudarlo? Estoy rota por dentro, sin poder respirar", continuó. Además, agregó que ahora solamente queda "trabajar en el bienestar de mis hijos y ser más fuerte ya que ellos son todo en mi vida".

"Por favor, sepan que dirá barbaridades por su estado mental. ¡Pido respeto a la prensa que siempre me ayudó en mis mejores y peores momentos! Entiendo que soy famosa y lamentablemente él eligió un camino horrible, pero pido respeto a la situación ya que de por sí es más que doloroso para todos los involucrados...", aclaró. "Por último, me siento orgullosa como madre y siento que que hice todo de mi para ayudarlo y que mis hijos vean esas acciones para que el día de mañana piensen que jamás le solté la mano. Me duele el corazón”, finalizó la actriz.

Qué dijo Matías Garfunkel tras la defensa de su exesposa

Luego de esta situación, Garfunkel volvió a apuntar contra la madre de sus hijos en X, en donde contó que la mujer llamó a la policía y lo llevaron a un instituto psiquiátrico. "Acá va querida Victoria, a las barbaridades que dijiste sobre mi persona. Sé que me despedí de mis hijos por este medio. Pero era por temor a lo que esta basura de ser humano podía llegar a hacer, cosa que hizo. Llamó a la policía y me vinieron a buscar y me llevaron a un instituto psiquiátrico. No solo me encontraron bien, sino que los episodios que ella relata tienen como mínimo un año. Un año en la que tome la medicación y estoy estable", apuntó.

En este sentido, señaló que lamentablemente no puede decir lo mismo "de una mujer que empuja a un chico por las escaleras, le revolea el iPad, le tira la Xbox, el vr y le dice que no es su hijo". "Sé muy bien lo que escribí y si puse lo que puse no fue por ninguna intención suicida, como dice esta mujer, que debería ser tratada inmediatamente y estar lejos de menores, sino porque tenía miedo que en el hospital le hagan caso a un papel de hace un año", señaló.

“No solo se lo pasaron por el medio del… sino que además me dijeron que estoy estupendo para cuidar de mis hijos. Por ende, nada de lo que dice Victoria Vannucci es creíble... Reitero, si me despedí de mis hijos fue por ignorancia de no saber si iba a poder tener mi celular a mano ni cuando jamás tuve la intención de maltratar o ser violente con nadie. Mucho menos con mis hijos y conmigo. Ni que hablar de ella”, cerró.