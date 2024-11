Es una estrella mundial: quién es el famoso novio nuevo de Victoria Vanucci

Victoria Vanucci presentó a su nuevo novio: una súper estrella mundial.

En 2019, Victoria Vanucci puso fin a su matrimonio de siete años con el empresario Matías Garfunkel, padre de sus hijos tras un conflictivo vínculo que incluyó denuncias por violencia de género. Sin embargo, parece que ahora está lista para dar una nueva oportunidad al amor. Este miércoles, en el programa A la tarde de América TV, se dio a conocer un nuevo capítulo en su vida sentimental: un inesperado romance con un rapero internacional.

Se trata de 21 Savage, el reconocido artista británico. La modelo, que se encuentra nuevamente en el país, confirmó su relación con Shéyaa Bin Abraham-Joseph, de 32 años, conocido en el mundo de la música como 21 Savage. La noticia llegó a través de una comunicación en vivo desde el ciclo conducido por Karina Mazzoco, quien no dudó en abordar el tema directamente con Vanucci al comenzar la entrevista.

Durante la charla, Victoria reveló con una sonrisa que había decidido no hacer pública su relación antes, como resultado de un acuerdo con su hijo Napoléon, quien le pidió que no compartiera fotos con su pareja en redes sociales. “Mi hijo me dijo: ‘Mamá, yo no quiero ver fotos tuyas con nadie. Si tú estás feliz, yo también lo estaré’”, explicó Vanucci.

A pesar de esta reserva, la exmodelo no ocultó su felicidad: “Aprendí que lo más importante es sonreír, no importa lo que digan los demás. Estoy muy feliz”. Además, contó que rechazó una invitación para asistir a los Premios Grammy con 21 Savage, pues no quería exponer su vida privada públicamente en ese momento.

Victoria Vanucci, presa fuera de la Argentina: "No lo sabe nadie"

Victoria Vanucci supo ser la esposa del empresario Matías Garfunkel con quien tuvo dos hijos y un escandaloso divorcio. En las últimas horas, visitó a Sebastián Wainraich en La Noche Perfecta y se animó a contar por primera vez el peor momento que vivió en una cárcel de los Estados Unidos luego de que su expareja la metiera presa.

"Siempre vamos a ser familia. Para mí es antigüo llevarse mal y eso me llevó a la cárcel (se ríe), pero eso es otra anécdota...", comenzó diciendo la modelo en relación al vínculo coordial que matiene en la actualidad con el hombre de negocios, para preservar el bienestar de sus hijos.

"¿Te mandó a la cárcel por qué?", le preguntó sorprendido el conductor, a lo que la exElectro Star respondió: "Porque le habíapedido el divorcio y se enojó. Cuando vos llamás por teléfono y decís cualquier cosa, te vienen a buscar y no importa lo que vos puedas decir en ese momento... Y pasé una noche y media, fuerte, en una celda con otra persona que tenía muchos problemas. Encima era en pleno frío de Utah".

Y luego, confesó el momento más duro que le tocó vivir en prisión: "Pero una de las cosas que más me impactó, fue... ¿Viste cuando te dan para dormir? Primero era aluminio y después las luces te daban directamente en la cara, no podés dormir nunca. Yo entiendo cuando dicen 'no quiero caer preso en los Estados Unidos'. Esto no lo sabe nadie, pero por no comer me rompieron un dedo. La señora que dormía conmigo. Cuando pasaron con la bandeja yo dije que 'no' con la cabeza y ahí me rompieron un dedo".