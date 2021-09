Mariano Iúdica destapó una fuerte interna con Viviana Canosa: “Pasan cosas”

El conductor de televisión se expresó sobre una ventaja que su colega tendría en su programa. Mariano Iúdica se refirió al rating de Viviana Canosa.

Mariano Iúdica lanzó polémicas declaraciones sobre el programa de Viviana Canosa. En sus declaraciones, el conductor de televisión cuestionó la suerte que su colega tendría para cada una de las emisiones de su programa, ya que los temas importantes de coyuntura política siempre caerían en su horario. De ese modo, Polémica en el Bar se vería afectado en las mediciones de rating, lo que preocupó al presentador.

"¡Yo lo único que sé es lo siguiente! ¡Todos los días a las once de la mañana y a las tres de la tarde pasan cosas que le hacen el programa a Viviana Canosa! ¡Y no a nosotros!", expresó Iúdica en su programa de América TV, en alusión a la desventaja que tiene frente a Viviana Con Vos, el ciclo conducido por la periodista en A24. No conforme con esos comentarios, el ex presentador de Soñando por Cantar continuó con la suerte de Canosa en su programa.

Iúdica siguió con que la álgida coyuntura política que se vive en estos días en Argentina hace que los niveles de audiencia de Canosa suban notoriamente, ya que su ciclo tiene un enfoque en esa área. "Lo quería decir, todos los días vienen ‘¡Habló Cristina!’ ‘¡Tweeteo no sé quién!’ Y bueno, y Canosa se va a quinientos puntos en A24 y nosotros… ¿No puede haber un día normal? ¡Para que hagamos Polémica y que después vengan tranquilos Pamela y Jey!", concluyó el conductor.

El accidente de Viviana Canosa

Hace algunos días, Viviana Canosa informó a través de sus redes sociales que no podría acudir al programa, en la noche de las elecciones legislativas, por haber tenido un altercado con un motochorro. “Venía muy entusiasmada y feliz. Me había probado la ropa el viernes cuando me fui de acá para hacer el programa, y un motochorro me pasó por encima de los pies”, expresó en diálogo con Clarín y siguió: “Venía con mis pies operados, así que vi las estrellas. Me duele absolutamente todo mi cuerpo y no podía ayer venir. Pero hoy no me la podía perder. Por zafar, cuando perdí el equilibrio, me fui para atrás y de casualidad pude agarrar mi cabeza para no dármela contra el cordón”.

“Esto que me pasó lo conté tarde a la noche porque no me pasó nada que no te pase a vos. Vivimos en una inseguridad absoluta. Estoy con calmantes, así que si ven que voy un poco lenta, banquenme”, cerró la locutora, sobre el motivo por el que ausentó de su programa.