Gabriel Arias alarmó a Racing y a Costas sobre su futuro: "Retirarme"

Gabriel Arias dejó dudas con respecto a su futuro en Racing y hay alarma en Gustavo Costas.

Luego de la consagración en la Copa Sudamericana, en Racing se vienen momentos de definición para el armado del plantel. Uno de esos casos es el de Gabriel Arias, figura determinante en el 2024, quien puso en duda su continuidad en el club y alarmó a Gustavo Costas.

Una de las bajas que sufrirá Costas para la temporada que viene será la de Leandro Sigali, que no renovará su vínculo con el club después de siete temporadas. Sin embargo, una de las preocupaciones también pasa en torno al arquero, al que le vence el contrato en diciembre del 2025.

En diálogo con Radio La Red, el propio Arias aclaró qué tiene en mente con respecto a su carrera y a su amor por la "Academia": "No sé si voy a renovar con Racing. Vence el año que viene y aún no lo pensé. Me gustaría retirarme con esta camiseta, pero tengo tiempo para pensarlo".

Además de asegurar que aún se siente ágil a sus 37 años, el arquero recordó las fuertes declaraciones que había hecho después de la derrota ante Atlético Tucumán, en las que reclamó falta de actitud del equipo: "Cuando tuve que arreglar las cosas con los jugadores, siempre se arreglaron diciéndonos las cosas en la cara".

Para finalizar, Arias destacó que Costas es distinto a todos "porque es un hincha, una persona diferente" y agregó sobre el DT: " Vive por el club. Llega cantando, se va cantando. Pudo lograr algo increíble. Fue mascota de Racing, campeón como jugador y como técnico. Debe haber muy pocos casos similares al de Gustavo".

Los números de Gabriel Arias en Racing durante 2024

Partidos: 32.

Goles recibidos: 24.

Vallas invictas: 15.

Gustavo Costas opinó sobre la interna entre Diego Milito y Víctor Blanco en Racing

Gustavo Costas es uno de los grandes protagonistas en Racing Club por la obtención de la Copa Sudamericana: el entrenador, quien fue duramente criticado antes de consagrarse campeón del certamen continental, logró formar un equipo competitivo que incluso tiene chances de luchar en la Liga Profesional de Fútbol.

Tras los festejos, el clima por las próximas elecciones en la 'Academia' que ocurrirán el 15 de diciembre comenzó a subir temperatura luego de unas declaraciones de Diego Milito que sentenció que "la obtención de títulos no tiene que ser esporádica". Estas palabras provocaron una fuerte respuesta de Víctor Blanco y la interna quedó al rojo vivo: consultado al respecto, el DT no se metió y aseguró que no quiere dividir al club por cuestiones de la política.

"A Diego Milito lo quiero mucho y yo dije la otra vez que no vine a dividir a Racing, lo vengo a poner allá arriba. A mi me importa que Racing esté bien", expresó Costas en una entrevista para Fútbol y Rosca en Splendid AM990. Además, le agradeció al presidente Víctor Blanco por haberlo tenido en cuenta: "Yo soy un agradecido a Víctor porque me trajo en un momento que nunca pensé". "Yo nunca quise saber nada del tema político, no quiero estar en la interna", concluyó.