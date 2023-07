Maju Lozano contó la verdad sobre el conflicto de Beto Casella y El Nueve

La conductora opinó sobre la postura que tomó Beto ante el conflicto que atraviesan algunos de los trabajadores de la señal.

"¿Por qué Beto Casella no está en Bendita?" fue la pregunta que los fanáticos del programa de El Nueve se hicieron durante los días que el conductor de ausentó. El presentador explicó que su ausencia fue en solidaridad con los trabajadores del canal, a los que le adeudan parte de su salario, y no descartó abandonar la señal.

"Yo, si me tengo que ir, me voy, eh. No tengo problema, no tengo apego yo con los lugares de trabajo", remarcó Casella. La frase, además de a las autoridades del canal del Grupo Octubre, llenó de preocupación a sus compañeros y una de las primeras en manifestarlo fue Maju Lozano.

"Beto Casella, en solidaridad con la falta de pagos de aguinaldos a los empleados del canal, no se presentó a hacer su programa Bendita y fue reemplazado por Edith Hermida. En principio, alegando una cuestión que tenía que ver con su salud, pero la cosa viene por otro lado", explicó Rodrigo Lussich antes de presentar la nota que el ciclo le hizo a Maju, otra de las referentes del canal. La conductora le dio un móvil a Socios del Espectáculos y fue contundente al referirse a la crisis que hay en El Nueve.

"Me parece que está bien. Es un hombre adulto, hace muchos años que está en El Nueve y la situación personal de él es diferente porque es figura del canal hace muchísimos años", afirmó la conductora de Todas Las Tardes. Además, Lozano agregó: "Me parece que cada uno desde donde puede ayudar, está bien, hay un compromiso. Igual de a poco me parece que se va solucionando todo, es una situación muy especial".

"En todos los canales pasan cosas y en todos los trabajos también. A veces se puede arreglar y a veces no. Mientras las dos partes estén dispuestas a charlar", apuntó Maju. "Beto es El Nueve, Beto sostiene el número 9 hace años, así que me parece que todo es solucionable", subrayó.

Con respecto a una posible salida por parte del conductor, la conductora remarcó: "Beto es una figura, me preocuparía que no se pueda charlar y que alguien como Beto o cualquier persona se tenga que ir por una situación que no pudieron arreglar. Son todas personas grandes, adultas, responsables y coherentes. Uno trabaja y quiere que le paguen". "Sería una pérdida para el canal o cualquier canal que se vaya una figura importante. Sería una pena que no se pudieran poner de acuerdo, pero entiendo que el reclamo es válido", concluyó Lozano.

Qué pasó con Beto Casella en El Nueve

Beto Casella se ausentó de Bendita TV varios días la semana pasada. El conductor tomó la decisión de no asistir a su programa para solidarizarse con los trabajadores del canal que no tienen los salarios atrasados y no dudó en salir con los tapones de punta en contra de las autoridades de El Nueve.

"Ahora a esta altura no podemos hablar más nada porque si se corta la comunicación, ahora la corto yo", lanzó el conductor, en diálogo con Socios del Espectáculo. Además, reveló un detalle que nadie esperaba y tiene que ver con su futuro en la señal del Grupo Octubre.

"¿Pensaste en algún momento cambiar de canal?", le preguntó el cronista. Sin dudarlo, Beto respondió: "Todo el tiempo... todo el tiempo". Cabe destacar que Bendita está a punto de cumplir 17 años pantalla y es una de las columnas vertebrales del canal en cuanto a rating. "Siempre voy a reclamar por mis compañeros, si en los tiempos que vienen mis compañeros tienen problemas para cobrar, me van a tener a mí delante de ellos visibilizando el reclamo", agregó.

"Yo, si me tengo que ir me voy, eh. No tengo problema, no tengo apego yo con los lugares de trabajo", sostuvo de manera contundente. Por lo pronto, el conductor regresó a su programa el pasado lunes, pero no trascendieron detalles sobre el conflicto salarial que denunció en diálogo con el programa de El Trece