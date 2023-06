Sigue el escándalo en El Nueve por los sueldos y están por tomar drásticas decisiones

Ángel de Brito reveló que varios conductores de El Nueve podrían tomar una fuerte determinación de cara al 2024 por los problemas que están viviendo estos días.

Se viven momentos de mucha tensión en los pasillos de El Nueve ya que el canal está atrasado con el pago de los sueldos de mayo que deberían cobrar los conductores de la señal. En ese sentido, Ángel de Brito reveló en sus redes sociales que las máximas figuras de El Nueve analizar tomar fuertes medidas de cara al 2024, cuando deberían renovar sus ciclos.

Mientras América TV prepara el debut de Bailando por un sueño, y con Marcelo Tinelli ya instalado como director artístico de la señal, su principal competidor atraviesa momentos de extrema tensión e incertidumbre. Es que según contó Ángel de Brito en los últimos días, en El Nueve todavía no le pagaron el sueldo de mayo a los principales conductores de la señal.

A modo de protesta, Beto Casella decidió no presentarse a trabajar hasta que se regularice su situación. "Decidió no hacer el programa hasta que le paguen. lo banco a full. Los conductores somos trabajadores, no somos millonarios como los empresarios", se solidarizó De Brito en redes sociales, respecto a lo que sucede con el presentador del programa más visto de la pantalla de El Nueve.

"Quizás varios conductores cambien de pantalla en el 2024", agregó el conductor de LAM respecto a la fuerte determinación que podrían tomar distintas figuras de El Nueve ante los problemas que tuvieron para percibir sus honorarios. De todos modos, en la emisión del miércoles de Bendita, Beto Casella estuvo en su histórico lugar.

Beto Casella cruzó al Pelado Trebucq y contó la verdad sobre la salud de Charly García: "En las últimas horas"

Beto Casella es uno de los grandes amigos que tiene Charly García. Es por este motivo que su palabra es autorizada al momento de pronunciarse sobre la actualidad y la salud del cantante. Cruzando a Esteban Trebucq, quien en las últimas horas aseguró que el músico "casi no habla ni camina", el líder de Bendita TV contó la verdad.

"Hay mucha preocupación en el entorno de los músicos que lo quieren tanto, como la inmensa mayoría. Los que lo han visto en los últimos días cuentan que casi no habla ni camina Charly. Su entorno que está muy preocupado por todo esto y trata de que poca gente se acerque a Charly", habían sido las palabras de Esteban Trebucq en A24. Lejos de legitimar la información que este periodista lanzó al aire de su programa, Beto Casella se pronunció en Twitter para desmentirlo.

Desterrando todo tipo de información negativa sobre la salud de Charly García, Beto Casella aseguró: "Afortunadamente, Charly García no padeció ningún percance en su salud en las últimas horas o días. Está haciendo sus trabajos de kinesiología, escucha música, ve películas y hasta toca su tecladito, siempre acompañado de su inseparable compañera Mecha y su amado hijo Migue. Su familia agradece las innumerables muestras de preocupación y cariño de parte del público".