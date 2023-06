Beto Casella abandona Bendita TV: explotaron las internas en El Nueve

Explotaron las internas en El Nueve y Beto Casella se va de Bendita TV. Qué pasó y cuáles son las internas entre el canal y uno de sus conductores estrella.

Beto Casella es uno de los conductores estrella de El Nueve. Sin embargo, en las últimas horas estalló una interna entre el líder de Bendita TV y las autoridades del canal, provocando la salida intempestiva del oriundo de Haedo. Fue el periodista Ángel de Brito quien confirmó la noticia en Twitter.

Según la información del conductor de LAM (América TV), Beto Casella y otros conductores de El Nueve no percibieron el pago del mes de mayo. Es por esta razón que el líder de Bendita TV tomó la determinación de no presentarse a trabajar hsata que se regularice su situación.

"Escandalo en Canal 9, varios conductores no cobraron MAYO. Por eso, Beto CASELLA decidió no hacer el programa hasta que le paguen. lo banco a full. Los conductores somos trabajadores, no somos millonarios como los empresarios", fueron las palabras que eligió Ángel de Brito. Ante esta situación, el programa más visto de El Nueve se quedará sin su figura.

Edith Hermida se fue de Bendita TV y Beto Casella dijo lo que nadie esperaba

Edith Hermida tomó la decisión de no estar en la emisión de Bendita TV del viernes 23 de junio por El Nueve. Lejos de esquivar esta situación, el conductor Beto Casella habló sobre este tema en pleno vivo junto a Alejandra Maglietti, quien fue su reemplazante. "Yo creo que se puede charlar", señaló.

En medio de su salida de Radio 10 y su visita a distintos programas de espectáculos, Edith Hermida se ausentó de Bendita TV. "Ay no está Edith", expreso Beto Casella mirando a su asiento ocupado por la abogada y panelista Alejandra Maglietti. En ese momento, comenzaron a chicanearla antes de revelar por qué no estuvo en el ciclo.

"Por fin se sienta alguien limpio en esta silla, toda pegajosa la deja la chiquita, toda sucia, había olor y todo", lanzó Maglietti entre risas en complicidad con el conductor. "Me encanta ocupar esta silla, me pone más contenta todavía", agregó picanteando la situación.

"Escuchame ¿tenía teatro?", le pregunto Casella a su panel, quienes respondieron que sí. Es que en paralelo con su labor en Bendita TV, Hermida se encuentra haciendo su unipersonal dirigido por Verónica Lorca en la Ciudad de Buenos Aires llamado Teneme Paciencia y el viernes 23 de junio estuvo en una de las salas de avenida Corrientes, con vistas a presentarse próximamente en La Plata, San Fernando y Valentín Alsina.