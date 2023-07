Beto Casella se calentó con El Nueve dijo lo que nadie quería escuchar: "Me voy"

Beto Casella se encuentra en una relación de máxima tensión con El Nueve por tema de salarios. El impensado ultimátum que le puso al canal.

Beto Casella no está saliendo al aire con Bendita TV en El Nueve por una situación de máxima preocupación. Es que todavía no le pagaron los sueldos de mayo 2023, por lo que el conductor tomó la decisión de no ir a trabajar y en las últimas horas realizó una advertencia de último momento que pone en aprietos al canal.

Desde hace varios días que los conductores de El Nueve viven una situación de gran incertidumbre porque no les pagan los sueldos de mayo. Como todavía siguen de la misma manera, Casella salió con los tapones de punta en diálogo con el móvil de Socios del Espectáculo, programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece.

"Ahora a esta altura no podemos hablar más nada porque si se corta la comunicación, ahora la corto yo", lanzó el conductor que cumple 17 años al frente de Bendita TV y que fue el único en hacer un paro a modo de protesta. En ese momento, reveló un detalle que nadie esperaba y tiene que ver con su futuro en El Nueve.

"¿Pensaste en algún momento cambiar de canal?", le preguntó el movilero. Sin dudarlo, Beto respondió: "Todo el tiempo... todo el tiempo". Cabe destacar que el añoso programa es uno de los que más rating le da a El Nueve y esta situación los compromete. "Siempre voy a reclamar por mis compañeros, si en los tiempos que vienen mis compañeros tienen problemas para cobrar, me van a tener a mí delante de ellos visibilizando el reclamo", agregó.

"Yo, si me tengo que ir me voy, eh. No tengo problema, no tengo apego yo con los lugares de trabajo", sostuvo de manera contundente. Por el momento, se desconoce si han podido solucionar el inconveniente salarial, pero lo que más preocupación generó fue este comentario de Casella, como una especie de amenaza con irse del canal después de 17 años.

Edith Hermida se fue de Bendita TV y Beto Casella dijo lo que nadie esperaba: "Lo charlamos"

En medio de su salida de Radio 10 y su visita a distintos programas de espectáculos, Edith Hermida se ausentó de Bendita TV. "Ay no está Edith", expreso Beto Casella mirando a su asiento ocupado por la abogada y panelista Alejandra Maglietti. En ese momento, comenzaron a chicanearla antes de revelar por qué no estuvo en el ciclo.

"Por fin se sienta alguien limpio en esta silla, toda pegajosa la deja la chiquita, toda sucia, había olor y todo", lanzó Maglietti entre risas en complicidad con el conductor. "Me encanta ocupar esta silla, me pone más contenta todavía", agregó picanteando la situación.

"Escuchame ¿tenía teatro?", le pregunto Casella a su panel, quienes respondieron que sí. Es que en paralelo con su labor en Bendita TV, Hermida se encuentra haciendo su unipersonal dirigido por Verónica Lorca en la Ciudad de Buenos Aires llamado Teneme Paciencia y el viernes 23 de junio estuvo en una de las salas de avenida Corrientes, con vistas a presentarse próximamente en La Plata, San Fernando y Valentín Alsina.

"Yo por mi lo charlamos, se puede quedar acá [por Magliettl]. Yo creo que sí, si Edith va a venir cuando quiere, se va un día con Panam, otro día con el unipersonal, la verdad... si la silla no la tiene comprada", lanzó con ironía sobre su amiga y compañera en El Nueve. En paralelo, Hermida realizó un posteo en sus redes sociales agradeciéndole al público que la fue a ver al teatro: "Es un sueño que se hizo realidad".