La fuerte revelación de Romina Uhrig sobre el ganador de Gran Hermano: "Lo merece"

La participante de GH dio a conocer quién cree que ganará esta edición del reality. Romina Uhrig quedó en el cuarto lugar de Gran Hermano 2022.

Romina Uhrig habló sobre la inminente final de Gran Hermano y contó detalles desconocidos al respecto. La exdiputada que quedó en el cuarto puesto de la competencia dio a conocer quién cree que ganará el reality de Telefe y quién quiere que se convierta en campeón.

La exdiputada quedó en el cuarto lugar de la competencia conducida por Santiago del Moro y desde su salida ha expuesto diversos análisis acerca del juego. Romina obtuvo casi el 60% de los votos en un mano a mano con Nacho Castañares, por lo que quedó fuera del juego.

La participante que ha tenido altercados con "Alfa" fue consultada por Primicias Ya sobre quién cree que ganará la décima edición de Gran Hermano en Argentina y soltó: "Creo que va a ser el primo. Como querer quiero que gane Juli. Se lo merece y no sólo porque la quiero, aportó mucho en la casa más allá de quizá no ayudar con los quehaceres, ella se puso la camiseta, me ayudaba siempre, aprendió un montón".

"Era muy buena compañera, no era conflictiva, fue leal conmigo y con Dani. Con ellas voy a hacer una gran amistad, me llevo eso la casa y eso no se compra con nada", enunció Uhrig sobre la personalidad de Julieta Poggio, a quien más aferrada se mostró siempre dentro de la casa de Telefe.

Uhrig aseguró que le gustaría ser parte del medio del espectáculo y sumó: "Con Alfa decíamos que íbamos a estudiar teatro, me gusta la actuación y todo lo que sea de los medios. También me veo en algún programa como panelista, me gustaría avanzar en el ambiente".

"Estoy agradecida de que se me dio lo de Gran Hermano, lo busqué siempre, cuando era chica lo intenté pero no tenía los medios. Hoy mi paso por acá es para que estén mejor mis hijas, creo que les voy a poder dar todo lo que una madre quiere", cerró la madre de tres niñas en su reportaje.

El enojo de Ángel de Brito con Romina Uhrig

La participante fue consultada por el notero de LAM si iba a ir al programa de América TV y ella ninguneó al conductor: "¿Ángel se llama? ¿Angelito es? Es morochito, pelo negro, sus angelitas ¿o no? Sí, Ángel De Brito, si me invitás voy".

"Nos avisó hace un ratito que prefiere no participar del programa. La gente de Telefe, a la que le quiero agradecer, hizo todo lo posible para que cumpla como todos. Incluso nos ofrecieron un horario para grabar un mano a mano si ella quisiera", informó De Brito en su programa. Y cerró: "Por ahí, no quería exponerse a todas las panelistas y hacer un mano a mano conmigo, pero tampoco, no hay ninguna posibilidad. Desconozco los motivos".

