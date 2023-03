Feroz cruce entre Nacho y Romina en Gran Hermano: "Nefasto"

Nacho Castañares y Romina Uhrig se enfrentaron en la cocina de Gran Hermano y se dijeron de todo.

Nacho Castañares, participante de Gran Hermano (Telefe), tuvo una fuerte pelea con Romina Uhrig, con quien mantiene una relación llena de tensiones desde hace meses. Una vez más, los dos participantes se enfrentaron al borde de los gritos.

Romina se designó a sí misma como la jefa de la cocina desde el comienzo del reality. Por esta razón, la exdiputada se encarga de administrar la comida con mucho cuidado y así asegurarse de que todos los hermanitos coman las mismas cantidades de comida. Sin embargo, Nacho y Lucila "La Tora" Villar se unieron para hacerle frente.

Como la comida es un tema muy sensible dentro de la casa, ya que los participantes cuentan con un presupuesto semanal bastante acotado, hay cosas que son intocables, como por ejemplo, el queso rallado. Nacho y "La Tora" estaban a punto de usar todo el queso para sus platos, pero Romina los frenó y les dijo que era para el chipá.

"Voy a hacerles chipacitos. El queso, guárdenlo para el chipá", les había avisado Romina. "Agarro un poquitito para los fideos...", dijo Lucila, pero su compañera la detuvo y le dijo que no iba a alcanzar para los chipá. "La Tora" intentó explicarle que la bolsa para preparar chipá ya venía saborizada, pero la exdiputada insistió y fue entonces cuando Nacho se metió a discutirle a Romina.

"Pero Nacho, yo ya hice tres o cuatro veces acá. Hay que agregarle queso, mirá", le dijo Romina, mientras le hacía leer el paquete. "Para acentuar el sabor, dice", leyó Nacho. "Bueno, Nacho, está bien, no le agrego nada", contestó la participante, con un tono de voz de enojo. "¡Sí va a quedar queso, Romi!", le aseguró "La Tora".

Las reacciones en las redes sociales por la pelea entre Romina y Nacho

Mientras algunos usuarios de las redes sociales opinaron que el queso no es de Romina y que no tiene por qué ser la única que decide siempre todo, otros sostuvieron que es una estrategia de los dos hermanitos para apropiarse de la cocina y perjudicar a la exdiputada. "Nacho nunca dejó de ser un monito. Hoy temprano con Camila y La Tora le usaron todo el queso rallado y el queso cremoso para comer fideos blancos así Romina no podía cocinar chipa con Valentina (Ginocchio). Ahora esto, muy nefastos", se quejó una usuaria de Twitter.

"Basta de la dictadura en la cocina, la comida es de todos. Si ella quiere hacer chipá, que le pida a Del Moro que le lleve queso y deje a los chicos en paz, tipa grande ya", observó otra persona, mientras otros opinaron que Romina "se cree la dueña de la cocina".