Romina denunció que Gran Hermano perdonó una infracción de La Tora y Nacho: "Nadie se dio cuenta"

Romina Uhrig mandó al frente a la producción de Gran Hermano y aseguró que "La Tora" y Nacho recibirían un trato especial.

Romina Uhrig reveló que Lucila "La Tora" Villar y Nacho Castañares rompieron una regla en Gran Hermano 2022 (Telefe) y que la producción dejó pasar la situación en lugar de haberlos sancionado, tal como indica el reglamento.

Cada vez que Gran Hermano ve a una pareja acostada en una cama, su voz se hace presente para pedirles el consentimiento y asegurarse de que no se cometa un abuso sexual dentro de la casa, tal como ocurrió en ediciones anteriores. Sin embargo, la exdiputada denunció que "La Tora" y Nacho lo hicieron a escondidas, sin dar el consentimiento.

"Escuché a Lu y a Nacho chapando acá, para mí estaban haciendo cositas. La posta, Ro...", le dijo Julieta Poggio a su compañera. "Sí, yo sé que ellos tienen relaciones", confirmó Uhrig, a lo que Julieta le contestó que los ruidos eran insoportables. "Yo ayer no podía dormir, me tuve que ir con Cami (Lattanzio) y le digo: 'Cami...'. Y me dice: 'Sí, yo también lo escuché'", relató la bailarina.

"¿Estaban...?", insinuó Romina, sin atreverse a terminar la oración. "¡Se estaban moviendo!", aseguró Julieta. Romina confirmó sus sospechas y le explicó a su amiga cuál su técnica para que Gran Hermano no los descubra: "Ellos ponen la almohada... Nacho contó cuando se fue Lu que nadie se dio cuenta". "¡Nunca les piden, boluda! ¿Cómo hacen?", se preguntó Poggio, completamente indignada por la diferencia que la producción hace con la pareja.

El plan de Gran Hermano para beneficiar a Nacho y perjudicar a Romina y Julieta

Los fanáticos de Gran Hermano sospechan desde hace varias semanas que Nacho sería uno de los preferidos de la producción, mientras que Romina y Julieta se ven perjudicadas por todos los recortes que muestran en Telefe. Esta teoría surgió luego de reiterados momentos negativos que Gran Hermano mostró de las dos "hermanitas", mientras que los momentos menos favorables de Nacho fueron omitidos.

Los televidentes crearon el hashtag #Acomodacho en Twitter, denunciando que el reality estaría encubriendo a Nacho. Un ejemplo de esto que dieron los televidentes fue cuando, meses atrás, Nacho dijo que Julieta "con un poquito de escabio aflojaría" y cedería a tener relaciones sexuales, durante una conversación con Alexis "Conejo" Quiroga.

A pesar de la gravedad de su declaración, la producción nunca lo sancionó. Más tarde, su padre Rodolfo le aconsejó que hiciera la nominación fulminante, cuando se supone que está prohibido que los familiares brinden información sobre el afuera. Por esto y muchas otras situaciones más, las versiones de acomodo en Gran Hermano cobran cada vez más fuerza.