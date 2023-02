El grito que desencajó a Julieta Poggio en Gran Hermano: "Lo escuché"

Un grito desde afuera de la casa de Gran Hermano dejó en jaque a Julieta Poggio. Qué fue lo que le gritaron a la participante del programa de Telefe.

En Gran Hermano volvió a vivirse una situación sumamente tensa. En la transmisión de Pluto TV que tuvo lugar el pasado martes 21 de febrero, a Julieta Poggio le gritaron desde afuera de la casa y quedó completa desencajada con lo que escuchó.

Mientras los participantes y familiares que ingresaron a la casa charlaban en el patio, un hombre gritó desde afuera y lanzó: "Julieta, Lucca te cagó. Julieta cornuda...". Inmediatamente después, Camila Camarda, hermana de la actriz, se levantó del sillón y comenzó a reaccionar sobre lo sucedido.

Poggio, que hace casi cuatro meses no ve a su novio, ingresó al cuarto de la casa y comenzó a analizar lo que escuchó junto a Lucila "La Tora" Villar y Nacho Castañares, que estaban acostados en una cama. "Yo escuché Lucca...", expresó la artista. Y luego, molesta por lo ocurrido, agregó: "Hijo de puta, me viene a gritar eso...".

Julieta Poggio escuchó un grito y quedó en shock en Gran Hermano.

Esta situación sucedió luego de que Julieta se mostrara angustiada porque su novio no entró a la casa de Gran Hermano en la gala del pasado lunes 20 de febrero, cuando los familiares entraron para comenzar a jugar con los participantes.

Quiénes son los participantes que quedan en Gran Hermano

Romina Uhrig.

Julieta Poggio.

Camila Lattanzio.

Marcos Ginocchio.

Lucila "La Tora" Villar.

Nacho Castañares.

Julieta Poggio denunció a su novio Lucca Bardelli en Gran Hermano

En una de las transmisiones de Pluto TV del pasado 15 de febrero, Julieta Poggio dialogó con Camila Lattanzio y lanzó una fuerte denuncia contra su novio, Lucca Bardelli, por lo que las redes sociales estallaron con fuertes críticas.

La charla tuvo lugar en uno de los cuartos de la casa de GH. Mientras Julieta se maquillaba, le contó a Camila cómo fue que tuvo su primer beso con su pareja. Y curiosamente, reveló: "Me lo chapé (a Lucca) y no me acordaba. O sea, al otro día que pasó todo, mis amigas me dijeron 'sí, cuando te lo comiste a Lucca Bardelli... y yo dije '¿qué?' y yo estaba re en pedo".

Al recordar la situación, Julieta Poggio se mostró furiosa por la actitud de Lucca, a quien cuestionó por haberse aprovechado de su borrachera. "Y bueno, chapamos y yo estaba re en pedo. Yo ni me acuerdo de cómo fue ese chape, seguro chapé para el culo... y yo dije 'no, este pibe es un pelotudo de mierda'. Después se lo conté", sostuvo la actriz.

El picante diálogo en el que Julieta Poggio denunció a su novio Lucca Bardelli

Julieta: "O sea, ¿no se dio cuenta de que estaba re en pedo para chapar? Estaba re enojada con él y no lo quería ni ver".

Camila: "¿Y después te seguiste hablando con él?".

Julieta: "No, nunca más, chau. Quedó en un chape, un chape del que ni me acordaba".

Camila: "Y vos estabas saliendo con tu ex".

Julieta: "Sí. Y listo, me puse de novia con mi ex".

Camila: "O sea, te chupaba un huevo".

Julieta: "Sí, fue un chape de borracha. Fue horrible. Horrible nuestro primer beso, pero eso yo no lo cuento".