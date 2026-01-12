Wanda Nara sorprendió al confirmar el motivo de su separación de Martín Migueles: "Problema"

Wanda Nara sorprendió al confirmar el motivo de su separación de Martín Migueles.

Después de que Maxi López oficiara de vocero confirmando la noticia, finalmente Wanda Nara decidió tomar la palabra. El pasado domingo, la conductora de MasterChef Celebrity habló en un móvil de Infama, por América TV, donde blanqueó su situación sentimental con Martín Migueles y explicó por qué decidió distanciarse.

Lejos de mostrarse combativa, la empresaria optó por un tono diplomático, aunque dejó entrever que el entorno del empresario fue un factor clave. "Solo tengo cosas lindas para decir de él. Conocí a una persona divina. Si tiene algún problema, ojalá lo pueda aclarar; tendrá que solucionar su tema", declaró.

Wanda justificó la ruptura como una medida de protección hacia Migueles, quien no pertenece al mundo del espectáculo. "Decidí dar una pausa para cuidarlo, porque es doloroso cuando se meten con situaciones privadas y, al no ser famoso, él no sabe cómo manejarlo", explicó. "Cuando lo conocí, le dije que todo lo que está a mi alrededor es muy observado", recordó.

También aprovechó para defenderlo tras el tenso cruce que el empresario tuvo con el periodista Gustavo Descalzi en Uruguay. Según Wanda, la reacción de Migueles fue para proteger a sus hijas: "Le pidió respeto de buena manera porque las nenas estaban adelante y no se pueden mostrar en cámara. Nos venían siguiendo y grabando el jardín de mi casa".

Las otras versiones

Mientras Wanda Nara habla de una "pausa" para cuidar a su ex, versiones periodísticas apuntan a razones más crudas. Juan Etchegoyen reveló en Radio Mitre que la conductora se cansó del "combo" que traía la relación: rumores de infidelidad, problemas judiciales y un supuesto "cholulismo desmesurado". Según esta información, Wanda "se sintió usada".