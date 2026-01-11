El presidente cubano respondió a las amenazas de Donald Trump-

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rompió el silencio con un mensaje de dureza tras las recientes declaraciones de Donald Trump, quien prometió aplicar un bloqueo energético total sobre la isla bajo la consigna "no habrá más petróleo". Lejos de mostrarse intimidado por la estrategia de asfixia que Estados Unidos busca aplicar, el líder cubano redobló la apuesta y reivindicó el derecho de su país a la autodefensa.

A través de un extenso descargo en su cuenta de X, Díaz-Canel cuestionó la autoridad ética de la Casa Blanca para juzgar a la isla. "No tienen moral para señalar a Cuba en nada, absolutamente en nada, quienes convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas", disparó el mandatario.

Para el jefe de Estado, la nueva embestida de Trump no responde a una estrategia racional, sino a una reacción visceral ante la resistencia del modelo cubano. "Quienes hoy drenan histéricos contra nuestra nación lo hacen enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político", sentenció.

La amenaza de cortar el flujo de crudo golpea en la línea de flotación de una economía ya castigada por los apagones y la escasez. Sin embargo, Díaz-Canel rechazó que la crisis sea culpa del sistema socialista y apuntó directamente a las sanciones norteamericanas. "Quienes culpan a la Revolución de las severas carencias económicas que padecemos, deberían callar por vergüenza", afirmó.

"Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer", advirtió Díaz-Canel. Y cerró con una frase que retumbó en la región: "Cuba no agrede, es agredida por EE.UU. hace 66 años, y no amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre".

La palabra del canciller: "El derecho y la justicia están de parte de Cuba"

También se expresó en sus redes sociales el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla. "Cuba no recibe ni ha recibido nunca compensación monetaria o material por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país. A diferencia de Estados Unidos, no tenemos un gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados", tuiteó.

"Como todo país, Cuba tiene absoluto derecho a importar combustible desde aquellos mercados dispuestos a exportarlo y que ejercen su propio derecho a desarrollar sus relaciones comerciales sin la interferencia o la subordinación a las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos", siguió y agregó: "El derecho y la justicia están de parte de Cuba. Estados Unidos se comporta como un hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz y la seguridad, no solo en Cuba y este hemisferio, sino del mundo entero".