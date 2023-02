Lucca Bardelli enfrentó los cuestionamiento de Julieta Poggio de Gran Hermano: "En privado"

El novio de Julieta Poggio hizo un fuerte descargo en su cuenta de Instagram y le envió un mensaje a la participante de Gran Hermano. El contundente mensaje de Lucca Bardelli sobre la relación que lleva actualmente con la actriz.

Lucca Bardelli, novio de Julieta Poggio, se encuentra en el ojo de la tormenta. La pareja de la participante de Gran Hermano, quien lleva casi cuatro meses dentro de la casa, decidió hacer un fuerte descargo sobre su relación con la actriz y causó sorpresa en las redes sociales.

En medio de las críticas por la denuncia que Julieta hizo contra su novio en GH, y de los supuestos chats virales del joven hablando con otra mujer, Bardelli se hizo eco de las declaraciones que hizo la joven tras su ausencia en los ingresos de los familiares a la casa. Todo comenzó luego de que la ex actriz de Consentidos se desilusionara al no ver a su pareja entrar en la gala del pasado lunes 20 de febrero.

"¿Por qué no entró Lucca", le preguntó Julieta a su hermana Camila Camardo, que ingresó para formar parte del reality. "Porque me ofrecieron a mí", indicó la community manager. "¿En serio fue por eso? ¿Está todo bien? ¿De verdad?", le consultó Poggio, que se mostró muy afligida.

Lucca Bardelli y el mensaje contundente para Julieta Poggio en Gran Hermano.

Tras ver lo sucedido, Lucca decidió salir a escena en las redes para responderle: "Me mata de amor, todo está más que bien mi amorcito". Pese a que prefirió no hablar sobre los chats, Bardelli indicó cómo será el reencuentro que tendrán: "Va a ser en privado y el más lindo del mundo". Te extraño a más no poder", concluyó.

Los chats del novio de Julieta Poggio con una influencer

Lucca Bardelli, novio de la participante de Gran Hermano Julieta Poggio, se encuentra metido en una situación inesperada expuesta en redes sociales. Es que se filtraron chats del joven con una reconocida influencer que despertó un sinfín de reacciones por parte de los seguidores del reality show de Telefe.

El periodista de espectáculos Pampito, que trabaja como panelista del programa de Carmen Barbieri, Mañanísima por Ciudad Magazine, fue quien reveló en su cuenta de Twitter el explosivo chat de Lucca con Rocío Galera, una influencer que acumula más de 90 mil seguidores en Instagram. "Bebé, me volvés loco", le escribió respondiéndole una historia.

Según Pampito, es la misma joven que filtró conversaciones con Mauro Icardi tiempo atrás. "Este es un chamuyero, después sube que 'la ama' para colgarse de su fama y desde que Ju entró a GH que la engaña", lanzó la joven a través de sus redes.

Por lo que se observó en la conversación que tuvieron por Instagram, Rocío le paró el carro y Lucca se justificó acusando a la participante de Gran Hermano de estar con Marcos Ginocchio. "No es que no tenga códigos, lo que veo lo caliente que está con Marcos y vos me re gustás. El país está viendo lo caliente que está", señaló.