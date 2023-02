Julieta Poggio se cansó y denunció a su novio en Gran Hermano: "Pelotudo de mierda"

Julieta Poggio hizo una grave denuncia contra su novio, Lucca Bardelli, y causó conmoción en Gran Hermano. El fuerte descargo de la participante que generó revuelo en las redes sociales.

En la casa de Gran Hermano se dio una situación muy impactante. En una de las transmisiones de Pluto TV del pasado 15 de febrero, Julieta Poggio dialogó con Camila Lattanzio y lanzó una fuerte denuncia contra su novio, Lucca Bardelli, por lo que las redes sociales estallaron con fuertes críticas.

La charla tuvo lugar en uno de los cuartos de la casa de GH. Mientras Julieta se maquillaba, le contó a Camila cómo fue que tuvo su primer beso con su pareja. Y curiosamente, reveló: "Me lo chapé (a Lucca) y no me acordaba. O sea, al otro día que pasó todo, mis amigas me dijeron 'sí, cuando te lo comiste a Lucca Bardelli... y yo dije '¿qué?' y yo estaba re en pedo".

Al recordar la situación, Julieta Poggio se mostró furiosa por la actitud de Lucca, a quien cuestionó por haberse aprovechado de su borrachera. "Y bueno, chapamos y yo estaba re en pedo. Yo ni me acuerdo de cómo fue ese chape, seguro chapé para el culo... y yo dije 'no, este pibe es un pelotudo de mierda'. Después se lo conté", sostuvo la actriz.

El picante diálogo en el que Julieta Poggio denunció a su novio Lucca Bardelli

Julieta: "O sea, ¿no se dio cuenta de que estaba re en pedo para chapar? Estaba re enojada con él y no lo quería ni ver".

Camila: "¿Y después te seguiste hablando con él?".

Julieta: "No, nunca más, chau. Quedó en un chape, un chape del que ni me acordaba".

Camila: "Y vos estabas saliendo con tu ex".

Julieta: "Sí. Y listo, me puse de novia con mi ex".

Camila: "O sea, te chupaba un huevo".

Julieta: "Sí, fue un chape de borracha. Fue horrible. Horrible nuestro primer beso, pero eso yo no lo cuento".

Julieta Poggio hizo una fuerte denuncia contra su novio, Lucca Bardelli.

Las reacciones de las redes sociales tras las críticas y denuncias de Julieta Poggio a su novio Lucca Bardelli

Como consecuencia de los dichos de Julieta Poggio sobre su novio Lucca Bardelli, varios usuarios y usuarias de las redes sociales fulminaron al joven por sus actitudes tóxicas y pidieron que la participante de Gran Hermano corte la relación cuanto antes.

Julieta encaró a Marcos Ginocchio en Gran Hermano

Marcos es un misterio para todos sus compañeros. A diferencia del resto, el joven salteño reveló muy poca información sobre su vida personal, especialmente cuando se trata de sus sentimientos. Julieta aprovechó y lo interrogó mientras jugaban a un juego de preguntas y respuestas en el Día de los Enamordos.

Por esta fecha especial, Gran Hermano les propuso a los participantes jugar a un juego de preguntas referidas al amor. Julieta fue la conductora del juego y, cuando tuvo la oportunidad, le insistió a Marcos para que respondiera una pregunta que le generaba intriga.

"¿Estarías con alguien de la casa afuera?", les preguntó Julieta a Lucila "La Tora" Villar y Nacho Castañares, la única pareja que hay en la casa en este momento, a lo que ambos respondieron que sí. Luego, les hizo la pregunta al resto de sus compañeros. "¿Primo?", le preguntó Julieta a Marcos. Sin decir una sola palabra y sonriendo, el joven salteño movió la cabeza levemente diciendo que no.

Rápidamente, los usuarios de las redes viralizaron el clip y opinaron que "El Primo" había mentido por vergüenza. "Permitime dudar", comentó una persona. "Jajajaja, ¿y qué va a decir?", sumó otro usuario. "Las preguntas que justo lo delatan a él las duda mucho y termina negando, pero ves el cruce de miradas con Juli y su sonrisa y sabés que se quema solo", observó otro.

Por su parte, Camila Lattanzio también dijo que no, y Romina Uhrig, quien sabe muy bien que su compañera gusta de Marcos, la mandó al frente y le dijo: "Mentira, Cami. No mientas". Sin embargo, la joven se llamó al silencio.