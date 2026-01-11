Atardecer en la Laguna Oca: la propuesta formoseña para pasar unas vacaciones inolvidables en la provincia

Con el objetivo de fomentar el turismo local, el encuentro familiar y el disfrute responsable de la naturaleza, el Gobierno de Formosa anunció que, el sábado 10 y domingo 11, se pondrá en marcha la propuesta “Atardecer en la Laguna Oca”. La actividad forma parte de la temporada de verano (enero y febrero) y de la campaña “Formosa Hermosa, un destino mil veranos”.

La iniciativa continuará durante los meses de enero y febrero, con actividades gratuitas destinadas a vecinos, vecinas y turistas, promoviendo el disfrute del entorno natural y los espacios al aire libre.

Dentro del cronograma de actividades se incluye la cabalgata, que comenzará el sábado 10 de enero y se realizará todos los sábados de enero y febrero, de 17.30 a 19 horas. Además, esta previsto que se realicen paseos en lancha, el cual inicia el domingo 11 y se realizará todos los domingos de enero y febrero de 17.30 a 19 horas.

Cabe destacar que, ambas ofertas son totalmente gratuitas y tendrán lugar en la Reserva Biósfera Laguna Oca, situada en Formosa Capital, uno de los espacios naturales más emblemáticos de la ciudad.

Desde el Ministerio de Turismo se invita a la comunidad y a quienes visitan la provincia a sumarse a estas actividades y vivir el verano en Formosa con experiencias pensadas para todas las edades.

Laguna Oca: un paraíso escondido en Formosa

Laguna Oca es un entorno natural ubicado a pocos kilómetros al sur de la ciudad de Formosa. Es un antiguo meandro del río Paraguay que fue declarado Reserva de Biósfera por la UNESCO en septiembre de 2001, formando parte de la Red Mundial de Reservas de Biósferas.

Este espacio combina humedales, vegetación y fauna autóctona, y es un destino turístico y recreativo popular, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, contacto con la naturaleza y observación de aves, además de ofrecer zonas de playa y espacios verdes para el esparcimiento de la población y visitantes.

Laguna Oca, además, alberga una gran diversidad de fauna que refleja la riqueza de su ecosistema. Entre las aves se destacan garzas, bandurrias, espátulas, mbiguás y teros, muchas de ellas migratorias, lo que le valió ser declarada Área Importante para la Conservación de las Aves (AICA). En sus aguas habitan yacarés overos y negros, diversas especies de peces y anfibios como ranas y sapos.

Entre los mamíferos se encuentran carpinchos, lobitos de río, zorros y monos aulladores en los sectores boscosos cercanos. Además, el área cuenta con una amplia variedad de insectos, mariposas y otros invertebrados, elementos clave del ecosistema y del atractivo turístico y educativo de la reserva.