Grilla Jesús María 2026: qué artistas tocan este domingo 11 de enero en el festival

Llega otra jornada del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María y este domingo 11 de enero se podrá disfrutar de grandes artistas argentinos en vivo, además, de un espectáculo de tropillas entabladas.
Grilla del Festival Jesús María día por día: quiénes tocan hoy
La 60° edición del Jesús María comenzó el viernes pasado y finalizará recién el domingo 18 de enero. Se trata de una oportunidad clave para disfrutar de grandes artistas de la música popular argentina y, además, de vivir un espectáculo de campo como el de las tropillas entabladas.
Este domingo 11 de enero cantan en el Jesús María:
- Lázaro Caballero
- Christian Herrera
- Piko Frank
- Lucas Sugo
- Campedrinos
- Magui Olave
Como ocurre habitualmente el Festival de Jesús María 2026 comenzará a las 19 hs. Sin embargo, las puertas al público abrirán alrededor de las 18 para que las personas puedan empezar a ingresar al predio del Anfiteatro José Hernández. Los espectáculos con los artistas más destacados empezarán a la noche.
Sin salir de casa: a dónde se puede ver en vivo el Festival Jesús María
El Jesús María 2026 se transmitirá en vivo en redes sociales y en diferentes canales televisión. Se puede seguir desde dispositivos móviles, computadoras o el televisor de la siguiente manera:
-
Transmisión por el canal oficial de YouTube (comienza a las 19:00 hs).
-
Ver en vivo desde la TV Pública
-
Canales 8 (SD) y 1007 (HD) en Telecentro
-
Canal 806 en Cablevisión
- Canal 121 en DirecTV
Cómo continuará el festival: grilla completa
Todavía le quedan muchas noches al evento cordobés para seguir disfrutando de la mejor música. En las siguientes jornadas van a cantar:
Lunes 12 de enero:
- Los Tekis
- La T y La M
- Ke Personajes
- Diableros Jujeños
- Kepianco, Ceibo
Martes 13 de enero:
- Sergio Galleguillo
- LBC y Euge Quevedo
- Juan Fuentes
- Carafea
- Jessica Benavidez
Miércoles 14 de enero:
- Luciano Pereyra
- La Konga
- Nahuel Pennisi
- Maggie Cullen
- La Callejera
Jueves 15 de enero:
- Soledad
- El Indio Lucio Rojas
- Paquito Ocaño
- Los Carabajal
- Orellana Lucca
- Chequelo
Viernes 16 de enero:
- Chaqueño Palavecino
- El Loco Amato
- Las Voces de Orán
- Cabales y Canto 4
- Los Alonsitos
- Loy Carrizo
Sábado 17 de enero:
- Jorge Rojas
- Ahyre
- Cazzu
- Ulises Bueno
- Guitarreros
- La Clave Trío
Domingo 18 de enero:
- Los Manseros Santiagueños
- Rally Barrionuevo
- Dúo Coplanacu
- DesaKta2
- Flor Paz
- Simón Aguirre