Jesús María

Grilla Jesús María 2026: qué artistas tocan este domingo 11 de enero en el festival

Llega la cuarta noche de uno de los festivales más importante del país. Descubrí quiénes cantan este domingo y a dónde verlo.

11 de enero, 2026 | 15.27

Llega otra jornada del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María y este domingo 11 de enero se podrá disfrutar de grandes artistas argentinos en vivo, además, de un espectáculo de tropillas entabladas. 

Grilla del Festival Jesús María día por día: quiénes tocan hoy

La 60° edición del Jesús María comenzó el viernes pasado y finalizará recién el domingo 18 de enero. Se trata de una oportunidad clave para disfrutar de grandes artistas de la música popular argentina y, además, de vivir un espectáculo de campo como el de las tropillas entabladas.

Este domingo 11 de enero cantan en el Jesús María:

  • Lázaro Caballero
  • Christian Herrera
  •  Piko Frank
  •  Lucas Sugo
  •  Campedrinos
  •  Magui Olave

La cuarta noche del Jesús María contará con grandes referentes del folklore como Lázaro Caballero, Christian Herrera y Piko Frank

Como ocurre habitualmente el Festival de Jesús María 2026 comenzará a las 19 hs. Sin embargo, las puertas al público abrirán alrededor de las 18 para que las personas puedan empezar a ingresar al predio del Anfiteatro José Hernández. Los espectáculos con los artistas más destacados empezarán a la noche.

Sin salir de casa: a dónde se puede ver en vivo el Festival Jesús María

El Jesús María 2026 se transmitirá en vivo en redes sociales y en diferentes canales televisión. Se puede seguir desde dispositivos móviles, computadoras o el televisor de la siguiente manera:

  • Transmisión por el canal oficial de YouTube (comienza a las 19:00 hs).

  • Ver en vivo desde la TV Pública

  • Canales (SD) y 1007 (HD) en Telecentro

  • Canal 806 en Cablevisión

  • Canal 121 en DirecTV

MÁS INFO

Cómo continuará el festival: grilla completa

Todavía le quedan muchas noches al evento cordobés para seguir disfrutando de la mejor música. En las siguientes jornadas van a cantar:

Lunes 12 de enero:

  • Los Tekis
  • La T y La M
  • Ke Personajes
  • Diableros Jujeños
  • Kepianco, Ceibo

Martes 13 de enero:

  • Sergio Galleguillo
  • LBC y Euge Quevedo
  • Juan Fuentes
  • Carafea
  • Jessica Benavidez

Miércoles 14 de enero:

  • Luciano Pereyra
  • La Konga
  • Nahuel Pennisi
  • Maggie Cullen
  • La Callejera

Jueves 15 de enero:

  • Soledad
  • El Indio Lucio Rojas
  • Paquito Ocaño
  • Los Carabajal
  • Orellana Lucca
  • Chequelo

Viernes 16 de enero:

  • Chaqueño Palavecino
  • El Loco Amato
  • Las Voces de Orán
  • Cabales y Canto 4
  • Los Alonsitos
  • Loy Carrizo

Todas las noches del Jesús María se transmiten en vivo por la TV Pública y YouTube

Sábado 17 de enero:

  • Jorge Rojas
  • Ahyre
  • Cazzu
  • Ulises Bueno
  • Guitarreros
  • La Clave Trío

Domingo 18 de enero:

  • Los Manseros Santiagueños
  • Rally Barrionuevo
  • Dúo Coplanacu
  • DesaKta2
  • Flor Paz
  • Simón Aguirre
