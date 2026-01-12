Murió de repente: dolor por el fallecimiento de un querido actor a los 69 años

El mundo del espectáculo estadounidense despide a un veterano de la industria que supo moverse con soltura entre la comedia y el horror. T.K. Carter, el actor reconocido mundialmente por su participación en la película de culto La Cosa y en la entrañable serie Punky Brewster, murió a los 69 años.

Según confirmó el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, Carter fue declarado muerto el viernes por la noche. Las autoridades acudieron a un domicilio en la ciudad de Duarte tras recibir un llamado de emergencia sobre un hombre inconsciente. Si bien la policía no reveló la causa del deceso, aclararon que no se encontraron signos de violencia ni se sospecha de un crimen.

Nacido en Nueva York en 1956 y criado en el sur de California, Carter inició su carrera en los escenarios haciendo stand-up comedy. Su gran salto a la fama llegó en 1982, cuando interpretó a Nauls, el inolvidable cocinero en la obra maestra de terror de John Carpenter, La Cosa.

Durante esa misma década, se ganó un lugar en los hogares a través de la televisión con un papel recurrente en la popular sitcom Punky Brewster. Su trayectoria en la pantalla grande también incluye participaciones en películas como Runaway Train (1985), Ski Patrol (1990) y el éxito de taquilla Space Jam (1996).

Emocionante despedida

Su publicista, Tony Freeman, lo despidió con un sentido comunicado: "T.K. Carter fue un profesional consumado y un alma genuina cuyo talento trascendió géneros. Trajo risas, verdad y humanidad a cada papel que tocó".