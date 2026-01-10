Alerta amarilla en AMBA por vientos fuertes: cómo seguirá el clima el fin de semana

El SMN lanzó una alerta amarilla por fuertes vientos en AMBA.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, en una jornada que comenzó con lluvias y condiciones inestables que se mantendrán durante todo el sábado. Para hoy se prevé una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 24, con precipitaciones aisladas a lo largo del día.

Según el organismo, el área será afectada por vientos del sudeste que rotarán al sur, con velocidades de entre 35 y 55 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h, con las mayores intensidades sobre el Río de la Plata. El alerta también abarca una amplia franja de la costa atlántica bonaerense, incluyendo la Bahía de Samborombón, el Partido de la Costa y la zona de Pinamar.

Las condiciones meteorológicas mejorarán el domingo, cuando se espera cielo despejado y una temperatura máxima cercana a los 30 grados. De acuerdo al pronóstico extendido, el calor se mantendrá durante la próxima semana, con registros superiores a los 30 grados hasta el jueves, jornada en la que se anticipan tormentas fuertes hacia la tarde y la noche.

En la costa atlántica, el clima se presentará más estable en los próximos días. Este sábado Mar del Plata tendrá cielo nublado, con temperaturas de entre 14 y 23 grados, mientras que el domingo se espera una mejora hacia la tarde y una máxima de 28. En Pinamar, el sábado estará mayormente nublado con probabilidad de tormentas vespertinas, y el domingo se prevé cielo parcialmente nublado, con una mínima de 13 grados y una máxima de 25.

Alerta amarilla: qué significa y qué precauciones tomar

El nivel de alerta amarilla emitido por el SMN indica que se esperan fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, aunque no alcanzan el nivel de peligro extremo de alertas naranja o roja. Este aviso busca advertir a la población para que mantenga atención y tome precauciones básicas ante la llegada de condiciones climáticas adversas.

Frente a una alerta amarilla por vientos, el SMN y el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) aconsejan asegurar o retirar objetos sueltos en balcones, terrazas o espacios abiertos, ya que las ráfagas pueden mover elementos livianos y representar un riesgo. También se recomienda evitar actividades al aire libre si no son necesarias y mantenerse informado a través de los canales oficiales para seguir cualquier actualización del pronóstico.