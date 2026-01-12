Dolor por la muerte de un actor muy querido que brilló en los 2000

El espectáculo despide a una de las caras más familiares de la televisión. Derek Martin, el actor que durante más de una década encarnó al taxista Charlie Slater en la exitosa telenovela de la BBC EastEnders, murió a los 92 años.

Su familia confirmó la noticia a través de un comunicado donde pidieron privacidad para transitar el duelo y recordaron al artista con profundo amor: "Derek no fue solo un papá para nosotros. Fue un amigo que nos apoyó en las buenas y en las malas. Nunca dejó de aprender y siempre fue generoso con su tiempo".

Nacido en el este de Londres en 1933, no tuvo una formación actoral académica. De hecho, su vida laboral comenzó muy lejos de las cámaras: trabajó como carnicero en el mercado de Smithfield hasta 1962, momento en el que decidió colgar el delantal para perseguir su sueño de ser actor.

Esa apuesta arriesgada dio sus frutos. Antes de consagrarse en EastEnders, consiguió papeles en producciones de culto como Doctor Who, Z-Cars y The Professionals. Sin embargo, fue su llegada a la reconocida serie en el año 2000 lo que lo catapultó a la fama masiva.

El adiós de la industria

Como el patriarca de la familia Slater, Martin se ganó el cariño del público interpretando a un hombre trabajador y devoto de sus hijas. Estuvo en el elenco fijo hasta 2011 y realizó apariciones especiales hasta su despedida definitiva en 2016. Desde la producción de la serie expresaron su tristeza: "Desde el momento en que llegó, la interpretación de Derek lo cimentó instantáneamente en los corazones de la audiencia". Su agente, Sharon Henry, lo definió como "una voz auténtica de la clase trabajadora" y un "hombre bueno en todos los sentidos" que será extrañado terriblemente.