Gran Hermano: la mamá de la Tora le tiró onda a un participante y quedó todo grabado

La madre de Lucila "La Tora" Villar intentó seducir a un participante de Gran Hermano: el clip que la delató.

La madre de Lucila "La Tora" Villar, Gladys, fue captada por las cámaras de Gran Hermano 2022 (Telefe) en una situación muy sospechosa con un participante: lo comió con la mirada e intentó seducirlo.

Desde que entraron familiares de los participantes, la casa se vuelve cada vez más compleja. Mientras algunos de los familiares acompañantes tenían muchas ganas de entrar, Gladys se mostró bastante tímida frente a las cámaras en varias ocasiones. A pesar de su inhibición, hizo el esfuerzo para acompañar a su hija, y aunque mantiene un perfil bastante bajo, recientemente una cámara la delató.

La situación ocurrió cuando la mujer estaba escuchando una conversación entre Romina Uhrig y Marcos Ginocchio. Mientras "El Primo" hablaba, Gladys lo escuchaba atentamente y no pudo evitar soltar un suspiro, que fue interpretado como un gesto de enamoramiento por gran parte de los televidentes.

Por otro lado, la mujer también fue filmada mirando al joven salteño en otras oportunidades, por ejemplo, cuando estaban bailando en la pista de baile. En otra oportunidad, incluso lo halagó y le dijo que le quedaba muy linda una camiseta que tenía puesta. "Todos somos la madre de 'La Tora'", comentó una usuaria de Twitter.

"Gladys la hace de callada y lo chamuya a Marcos. Ayer en el juego lo toqueteó todo, hoy le dice 'qué linda te queda esa remera'", observó otra usuaria de la plataforma. Incluso, varios seguidores del reality editaron videos de momentos en los que se los ve juntos y los "shippearon". Cabe destacar que recientemente, "La Tora" les confesó a sus compañeros todo lo que su mamá piensa sobre "El Primo".

"La Tora" mandó al frente a su mamá con sus dichos sobre Marcos: "Qué pibe lindo"

Recientemente, Lucila expuso a su mamá mientras estaban todos cenando en la mesa y reveló las cosas que decía sobre el joven salteño cuando estaba afuera de la casa, viendo el reality desde su hogar. “Saltaba y decía: ‘No puede salir tan bien de la pileta’. Capaz estaba todo pintado y decía: ‘Hasta el maquillaje de mariposa le queda bien’. No sé, tenía un kimono… ‘Miró lo que le queda ese kimono’. Lo volvía loco", contó "La Tora".

‘Qué pibe lindo, qué rico olorcito’”, agregó Lucila. Gladys no se mostró avergonzada e incluso reconoció sus dichos. “No se habrá asustado porque está acostumbrado, ¿o no? No te pongas colorado”, le dijo la mujer. Sin embargo, Marcos se mostró tímido y se rió incómodamente.