Un grito del exterior descolocó a la hermana de Marcos de Gran Hermano y Telefe cortó la transmisión

Valentina Ginocchio, la hermana de Marcos de Gran Hermano, recibió varios gritos desde afuera que la dejaron sorprendida. El momento en que

Valentina Ginocchio, la hermana de Marcos, se ganó el cariño de los seguidores de Gran Hermano. En este contexto, la joven tuvo un sorpresivo gesto de algunos de los televidentes que se fueron hasta la casa y le gritaron, mientras se encontraba hablando con Camila Lattanzio. Esta situación generó tensiones en la producción de Telefe, por lo que cortaron automáticamente la transmisión.

La llegada de los familiares de los participantes al reality show que conduce Santiago Del Moro revolucionó a todos, a tal punto de que gritaron por Marcos y su hermana en señal de apoyo. "¡El 'Primo' tiene aguante!", fue la primera expresión que se escuchó, motivo por el cual Valentina, quien estaba charlando con Camila, enmudeció para escuchar con más claridad.

Luego de unos segundos, lanzaron otro grito dirigido a ella: "¡Valentina, el país te ama!". La joven comenzó a reírse de la situación, pero inmediatamente, Telefe tomó una decisión muy evidente: cortó la transmisión automáticamente, sin dejar que se escuche qué iba a decir la salteña.

Lejos de quedarse callados, los seguidores de Gran Hermano reaccionaron y expresaron lo que piensan de los gritos a Valentina y de la postura del canal. "Ojalá no la saquen y se quede hasta el final"; "La sonrisa de Camila, se quiere matar"; "Llamando a Juan el psicólogo"; fueron algunos de los comentarios que dijeron en las redes sociales.

Marcos se quebró y le confirmó a su hermana lo que todos pensaban de él: "No es bueno juzgar"

Marcos Ginocchio tuvo una intensa charla con su hermana Valentina en el patio de la casa de Gran Hermano. Y allí confirmó lo que todos pensaban sobre su persona. Envuelto en llanto, "El Primo" reveló datos sobre su personalidad que nunca antes había manifestado.

Tanto Marcos como Valentina Ginocchio vienen de una familia muy unida, y eso fue lo que se confirmó en esta charla que ambos tuvieron durante la tarde del jueves 23 de febrero. "Durante tanto tiempo, siempre las preguntas de los seres humanos fueron las mismas. La ciencia avanzó en todo su recorrido pero las preguntas siempre son sobre la felicidad, sobre el amor, son todas esas cosas que son fuertes para nosotros. Siempre con un interrogante abierto, ¿qué es lo que te hace feliz a vos en este instante, en este momento?", comenzó diciendo la familiar de "El Primo".

En ese momento, Marcos acotó una pequeña reflexión que ratificó su compromiso solidario con la gente que más lo necesita: "Con sólo una palabra, con sólo un gesto. No importa si es material la ayuda o desde tu parte, de adentro. Creo que esa ayuda, si recibe una persona amor, se le hace más fácil que a una que se siente mal con otras personas. No es bueno juzgar a una persona que intenta ayudar desde lo que puede. Vos decís 'no estás haciendo mucho', lo que sea suma".

"No podés demandar amor a quien no lo conoce, si vos querés que una persona te de amor demostráselo. No hay sensación más linda que ser amado. El papá es así. A todos. La mamá también, los dos son así. El papá es como que lo demuestra más, la mamá no tanto", agregó Valentina, haciendo alusión a sus padres.