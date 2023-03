Romina filtró la charla secreta que tuvo con Gran Hermano y cortaron la transmisión

Romina Uhrig volvió a exponer que la producción de Gran Hermano le habría filtrado información confidencial y Pluto TV la censuró.

Romina Uhrig tuvo una conversación privada con la producción de Gran Hermano 2022 (Telefe) en el confesionario y, justo cuando les estaba dando detalles de la charla a sus compañeros, el canal cortó la transmisión.

Esta no es la primera vez que Pluto TV hace cortes abruptos cada vez que un participante está a punto de revelar información comprometedora. Por esta razón, cada vez que sucede algo así los fanáticos del programa sospechan de que la producción manipula el juego.

En el clip que se filtró, se puede ver a la exdiputada tirada en el pasto del jardín junto con Julieta Poggio, su amiga y confidente. En un momento de la conversación, Romina le dice: “Ayer con la charla que tuve con Gran Hermano, se me prendió la lamparita. Cuando me dijo: 'Es justo que los 4'... y ahí me puse a pensar”. Acto seguido, Pluto TV cortó la transmisión. Sin embargo, ya era demasiado tarde: el clip se viralizó en las redes sociales y miles de usuarios coincidieron en que la producción estaría filtrando información.

"Curioso que Gran Hermano le haya dicho eso a Romina justo cuando hoy sus fans empezaron una campaña en Facebook, diciendo que los 4 originales tienen que ser finalistas para así sacar a Cami. Es tremendo el acomodo", observó una usuaria de Twitter. "Es justo que pasen los cuatro que están desde el principio, le dijo GH a Romina. Entonces, ¿qué clase de juego es? ¿Para qué entraron los otros jugadores, si entre ellos cuatro está el ganador?", se quejó otra usuaria.

Romina reveló la existencia de "Gran Primo" y estallaron las redes

Semanas atrás, Romina había sido líder de la semana, lo cual significó que ganó la inmunidad total y la capacidad de salvar a uno de sus compañeros. La exdiputada iba a salvar a Daniela Celis, pero a último momento, cambió de opinión y salvó a Julieta. Justo mientras estaban en vivo por la pantalla de Telefe, Romina expuso a la producción y habló sobre la existencia de un tal "Gran Primo".

"Yo estoy muy confundida. Hoy me confundí más porque hablé con 'Gran Primo'. Ya tenía tomada la decisión, pero me dijo unas cosas y me hizo confundir mucho", confesó Uhrig. Más tarde, se supo que "Gran Primo" es la voz de una persona de la producción que reemplaza a la voz original de Gran Hermano cuando no está. Esto alarmó fuertemente a los participantes, quienes coincidieron en que todo el programa estaría armado.