Camila no aguantó y contó el calvario que vive en Gran Hermano: "Me trataron de enferma"

Camila Lattanzio, quien recientemente perdió a su padre, reveló el duro momento que vivió en Gran Hermano 2022 (Telefe), cuando abrió su corazón frente a sus compañeros y le respondieron de la manera más dolorosa.

La joven de 22 años contó en varias ocasiones que, meses antes de entrar a la casa, habría sufrido la muerte de su papá. Ahora, le confesó a su hermana gemela, Florencia, que se sintió excluida y maltratada por el resto de los participantes, especialmente después de haber mencionado el tema de su padre.

Camila se descargó con su hermana y le contó sobre aquella vez en la que Romina Uhrig la acusó de "tibia" y de "no tener ovarios" por haber quedado en el medio de su pelea con Walter "Alfa" Santiago, sin tomar ningún partido. "Vos no podés decir nada, pero yo te cuento lo que pasó", comenzó Camila.

Y le contó que el otro día soñó con su papá y le agarró "una desesperación" muy fuerte y que, en vez de recibir contención, la acusaron de tener problemas de salud mental. "Me dijeron que parecía enferma porque extrañaba a papá. No fue fácil, te juro que me quería ir a casa", recordó.

"¿Sabés qué feo es que no te hable nadie o que hablen todos atrás tuyo mientras que vos estás acá en el mundo de Heidi? El único que se comportó bien conmigo acá desde el día uno fue Marcos. Las chicas parecían algo así al principio, y después pum, la fulminante", agregó la concursante, en referencia a la fulminante que le hizo Julieta Poggio.

Acto seguido, le contó a su hermana el duro momento que vivió recientemente, cuando recibió un grito desde afuera por sus cruces con Lucila "La Tora" Villar. "Un día estaba triste porque las extrañaba a ustedes y justo vinieron a gritar algo, como que yo era todo mentira lo que le estaba haciendo a 'Alfa'. Aprovecharon ese momento para decirme que yo era una mentirosa y que no me creían nada", comenzó Lattanzio.

Y recordó que en ese momento, Romina hizo un chiste sobre ella y dijo: "Hay que darle una medicación". "No me gusta que te falten el respeto en mi cara", le remarcó a su hermana. La joven le aconsejó que lo mejor que podía hacer era no confiar en nadie. "Estás en un juego. Decí: 'Yo soy así'. Te lo tenés que demostrar a vos sola", concluyó Florencia.

Romina Uhrig se burló de Camila Lattanzio y la destrozaron en las redes: "Comés mucho"

Recientemente, Romina Uhrig hizo un comentario sobre el físico de Camila y su alimentación que generó un enorme repudio en las redes. Todo comenzó cuando Camila le pidió a una de sus compañeras que le alcanzara una manzana de la heladera. Como la distribución de comida es un tema que suele generar conflictos, la exdiputada agarró a Caramelo, uno de los perritos, y le dijo, simulando que era el cachorro quien le hablaba: "Te quiero decir una cosa a vos, Camila. Comés mucho. No te voy a invitar nunca a mi casa porque le vas a comer todo a mi mami y la vas a dejar muy pobre, entonces no te vamos a invitar. Chau".

Acto seguido, Romina agregó: "Porque aparte, también te vas a querer comer mi alimento. Me asusta lo que comés ya, Camila. Es demasiado, comés mucho y estás flaca. Qué suerte la tuya”. Miles de usuarios de las redes apuntaron contra la exdiputada y dejaron comentarios como "una envidia le tiene", "Romina tiene una obsesión con la comida" y "Romina es una nefasta".