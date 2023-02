Alfa reveló lo que nadie sabía del papá de Camila y Santiago del Moro quiso callarlo

Walter "Alfa" fue salvado por Camila en Gran Hermano y en su descargo, reveló detalles impensados sobre el papá de la joven. Qué dijo el participante del reality de Telefe.

Walter "Alfa" lanzó una serie de comentarios reveladores sobre el papá de Camila Lattanzio, quien lo salvó de la placa en la antesala de la gala de nominación de Gran Hermano. El participante de 61 años sorprendió a todos con su relato y dejó atónito a Santiago Del Moro, quien misteriosamente frenó su testimonio.

"Alfa" se mostró muy conmovido tras haber sido salvado por Camila y expresó cómo le cayó la decisión de la joven. "¿Qué te puedo decir? Es como vengo diciendo hace tiempo, acá aprendes muchas cosas y a medida que va pasando el tiempo y nos queda poco, las cosas son un poco más fuertes", sostuvo.

Allí fue cuando dijo que por Camila "sentí un cariño especial y eso muestra que no hay diferencias de edad porque hablamos el mismo idioma". En ese momento, confesó al aire que tenía un vínculo con su papá, quien falleció en diciembre de 2021, situación que la obligó a tener que hacerse cargo del negocio familiar.

"Me tocó el alma el día que yo decía que me iba que me dijo 'no me abandones como se fue mi papá'. Con las cosas que compartimos con el papá de ella... son muy fuertes, y son increíbles", destacó "Alfa". "Hay videos y todo de hace bastante tiempo", acotó Camila.

Frente a este relato, se lo escuchó a Santiago Del Moro interrumpirlo al participante de 61 años y seguir con el curso del programa. "La quiero muchísimo y gracias por otra semana más", concluyó Walter tras las reiteradas interrupciones del conductor de Gran Hermano.

Santiago Del Moro exaltó a todos con una noticia inesperada: "Por dos años más"

Santiago Del Moro compartió una noticia inesperada a través de sus redes sociales que está vinculada a su futuro en los medios. El conductor reveló qué se le viene por delante independientemente de su labor como flamante conductor de Gran Hermano, el reality show que se emite por Telefe.

"¡Vamos amigos! ¡Si! Acá estamos, firmando contrato por dos años más", escribió Del Moro en su cuenta de Instagram. Es que el presentador extendió su vínculo con La 100, la radio donde transmite su ciclo diario llamado El Club Del Moro, junto con Maju Lozano, Marcela Tauro, Costa, Fernando Carlos, Fernanda Carbonell y Eliana Guercio.

"Un programa que más allá de los números récords, se transformó en parte de nuestras vidas. Gracias por estar ahí, gracias por ser parte. Siempre juntos", expresó. La renovación de su contrato con La 100 se da en medio de haberse negado a conducir Masterchef, el programa de cocina de Telefe que aún no tiene conductor o conductora confirmada.

Mientras tanto, continúa al frente de Gran Hermano con números altísimos en cuanto al rating, teniendo en cuenta que es el programa más visto de la televisión argentina desde su puesta al aire en octubre de 2022. El posteo de Santiago Del Moro tuvo infinidad de comentarios, entre los que se destacan sus compañeros de radio.