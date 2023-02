Romina enfrentó a Camila y calentó la casa a horas de la eliminación: "Te quiero decir una cosa a vos"

Romina hizo un comentario sobre el cuerpo de Camila y su alimentación y los fanáticos de Gran Hermano la destrozaron.

Romina Uhrig, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), fue repudiada en las redes sociales tras los comentarios que le hizo a Camila Lattanzio sobre su alimentación y su aspecto físico.

Esta no es la primera vez que la exdiputada opina sobre los cuerpos de sus compañeras y sobre la cantidad de comida que comen. Como la distribución de alimentos es algo que suele generar conflictos dentro de la casa, ya que cuando tienen poco presupuesto tienen que gestionarla muy bien, Romina le marcó un límite a Camila y los televidentes no tardaron en destrozarla.

Todo comenzó cuando Lattanzio les pidió a las chicas que le alcanzaran una manzana de la heladera. "¿Cuántas comiste?", le preguntó Julieta Poggio, preocupada por la distribución de la comida. Tal como lo hizo otras veces, Romina recurrió al humor para tirar una indirecta, agarró a Caramelo, el nuevo perrito, y le hizo un comentario simulando que era el cachorro quien le hablaba.

"Te quiero decir una cosa a vos, Camila. Comés mucho. No te voy a invitar nunca a mi casa porque le vas a comer todo a mi mami y la vas a dejar muy pobre, entonces no te vamos a invitar. Chau", comenzó Romina. Camila soltó una risa incómoda y la exdiputada agregó: "Porque aparte, también te vas a querer comer mi alimento. Me asusta lo que comés ya, Camila. Es demasiado, comés mucho y estás flaca. Qué suerte la tuya”. Inmediatamente, los usuarios de las redes apuntaron contra Uhrig por sus comentarios.

Las reacciones en las redes sociales por el comentario de Romina a Camila en Gran Hermano

El comentario de Romina sobre el cuerpo de Julieta Poggio que despertó otra polémica

Semanas atrás, Romina había sido señalada en las redes por sus comentarios sobre el cuerpo de Julieta Poggio. En aquella ocasión, la exdiputada le dijo a su compañera que debería empezar a cuidarse con las comidas, ya que "se le nota la celulitis".

Todo comenzó cuando Juliana Díaz le hizo un halago a Julieta diciéndole que tenía "un re lindo cuerpito" a pesar de no hacer dietas. Romina intervino y señaló: "Está bien... mi amiga tiene 35 años, en cambio Juli tiene 20 y tiene mucha celulitis. Mucha celulitis y se le nota ya...". Julieta reaccionó con sorpresa y Uhrig agregó otro comentario que generó aún más repudio: "¿Pero sabés por qué? Porque sos de engordar de cola y de caderas".