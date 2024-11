Lágrimas en el folklore por lo que le pasó al Chaqueño Palavecino a los 12 años: "Me dejan"

La confesión del Chaqueño Palavecino sobre una situación ocurrida cuando tenía 12 años.

El Chaqueño Palavecino es sin dudas un símbolo del folklore en Argentina y durante el 2024, celebró 40 años en el mundo de la música. Es por eso que cada noticia en torno a su vida personal y artística genera muchas reacciones entre sus fanáticos, como la confesión que realizó en los últimos días que se remonta a cuando tenía tan solo 12 años.

Durante este 2024, El Chaqueño Palavecino recorrió muchos puntos de la Argentina en el marco de su gira para festejar 40 años en el folklore, además de lanzar su reciente disco Quién me quita lo cantado. Hace pocos días, el cantante de 64 años estuvo en el programa "Nocheros en la Mesa" que tiene la banda Los Nocheros y se publica en su canal de YouTube.

Allí comenzaron a exponer distintas anécdotas de su infancia y Rubén Ehizaguirre expuso que volvería a la vereda de su casa que era de calle de tierra. "Y al frente estaba la canchita de fútbol. Ahí hacíamos la fogata para San Juan", precisó el cantante de Los Nocheros. En ese momento, El Chaqueño Palavecino tomó la palabra para revelar una historia desconocida.

"Yo me trasladaría cuando llego a Tartagal, me dejan a la orilla de la ruta y no sabía para dónde encarar", introdujo. "Llegando al pueblo, al desconocimiento total. A los 12 años yo conocí el asfalto. No había chicos en el paraje donde yo nací. Y con mi hermano éramos los primeros que vivíamos prestado con el tío. No teníamos juguetes, el camioncito era una lata de sardinas. Otra realidad total", expresó El Chaqueño sobre su historia personal de cuando era niño mientras lo escuchaban atentamente.

Llanto en el folklore por lo que expuso El Chaqueño Palavecino desde Bolivia: "La vida me dé mas tiempo"

El Chaqueño Palavecino es sin dudas uno de los exponentes del folklore en Argentina y en las últimas horas, se convirtió en tendencia por un video que causó emoción en el ambiente de la música. El prestigioso artista de 64 años utilizó sus redes sociales para exponer lo que nadie esperaba desde Bolivia.

Es que estuvo en Bolivia, ya que va a brindar un show en el país vecino, y se mostró junto al histórico artista Hugo Monzón, autor de la canción Morir cantando. "Su gran cueca, su gran obra que tuve yo la posibilidad de grabarla y que se haga in icono que se haga del cancionero de uno. Don Hugo, un gusto encontrarlo", expresó el artista argentino.

Luego procedieron a cantar esta misma cancióna dúo en lo que fue un momento emocionante para el folklore. "La queríamos cantar ¿no? Está muy bien para cantar", le dijo a Hugo Monzón. "Ojalá la vida me dé más tiempo", le dijo El Chaqueño al cantante boliviano, poniéndose profundo con su par. "Hay que pelear", concluyó. "Gracias mi hermano querido", dijo Hugo, conmovido por el encuentro.