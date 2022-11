Romina desbarrancó y le dijo a Julieta Poggio lo que nadie esperaba: "Se le nota"

Romina protagonizó un desagradable comentario contra Julieta Poggio y causó un gran revuelo en las redes sociales. El video del momento que se transmitió en la pantalla de Telefe.

Las polémicas en Gran Hermano no cesan. En esta oportunidad, el momento lo protagonizó Romina, que hizo un desagradable comentario sobre el cuerpo de Julieta Poggio. La situación no pasó desapercibida y en las redes sociales lanzaron fuertes críticas contra la exdiputada.

Opinar sobre los cuerpos ajenos puede causar problemas de salud mental o incluso trastornos en la conducta alimentaria de cada persona. Sin embargo, a Romina poco le importó. En una charla que tuvo lugar el pasado miércoles, Juliana manifestó: "La Juli come un montón de cosas dulces y tiene re lindo cuerpito".

Luego, la diputada desbarrancó al referirse al cuerpo de Julieta: "Está bien... mi amiga tiene 35 años, en cambio Juli tiene 20 y tiene mucha celulitis. Mucha celulitis y se le nota ya...". "¿Quién?", le consultó Juliana. "Juli, ella...", respondió la mujer de 34 años, que señaló a Julieta.

La actriz y modelo apareció en la escena y se sumó a la conversación. "¿Qué?", le preguntó a sus compañeros. "Que a vos se te notan las celulitis", le indicó Romina, sin ningún tipo de filtro ni consideración. "¿Pero sabés por qué? Porque sos de engordar de cola y de acá... como dijiste", agregó, frente a un silencio incómodo de Poggio.

Julieta Poggio notó un escatológico detalle en uno de los baños de la casa de Gran Hermano. Como inmediatamente supo que el culpable había sido un hombre, lo expuso frente a todos sus compañeros. El primer día que entró a la casa, la actriz y modelo les advirtió a sus compañeros que no le gustaba limpiar. Ahora que lleva un mes de convivencia, la joven de 20 años puso manos a la obra y limpió todos los baños con Daniela, pero horas después, notó que un hombre lo había llenado de pelos.

"¡Se afeitaron y dejan todos los pelos así, cuando hoy lo limpiamos! No es así, lo voy a decir yo", se quejó Julieta. "¿Qué es este pedazo de jabón acá? Me da bronca, dejan todos los pelos así", se lamentó una vez más. Cuando Julieta y Daniela entraron a la habitación de los hombres para retarlos, no pudieron creer el mal olor que había.

"Ay, huele muy feo boluda. Es asqueroso, es olor a baño, literal", le dijo Julieta a su compañera. Una vez que los encontraron en el patio, Daniela les preguntó: "¿Algún hombre se afeitó hoy o saben quién fue? Hoy limpiamos absolutamente todo con Julieta y hay un montón de pelos de barba en el mármol blanco".