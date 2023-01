El impensado pedido íntimo que La Tora le hizo a Nacho en Gran Hermano

La Tora le hizo un inesperado pedido íntimo a Nacho horas antes de una nueva gala de eliminación en la que el joven podría abandonar la casa de Gran Hermano.

Lucila "La Tora" Villar sorprendió a Nacho Castañares con un inesperado pedido íntimo para cuando le toque abandonar la casa de Gran Hermano. "Eso es lo único que te voy a pedir", le remarcó la solicitud la participante que reingresó al reality de Telefe gracias al repechaje y a quien se la ve muy pegada a su compañero en la casa más famosa del país.

Con mayor o menor intensidad, en Gran Hermano se formaron distintas parejas a través de las numerosas ediciones que se realizaron en el país y la presente temporada no es la excepción. En un principio, a Nacho se lo vinculó con Martina, pero como la profesora de educación física fue de las primeras en abandonar la competencia por decisión del público, el rubio buscó cariño en los brazos de otra compañera. Quien lo recibió fue nada menos que La Tora, que en su regreso a Gran Hermano por el repechaje, no dudó en retomar la relación.

Con Nacho como uno de los tres nominados a ser eliminados en la gala del próximo domingo, la oriunda de Berazategui le hizo un impensado pedido íntimo mientras estaban abrazados y a los besos en la cama. "El día que salgamos, aparte de estar unas semanas encerrados, abotonados, aparte de eso... si después hacés lo que vos querés, salís y hacés lo que querés, me decís", comenzó La Tora, seria, consciente de que podrían ser sus últimos días juntos por un tiempo.

Para ser clara y contundente, la participante fue directa y le explicó a Nacho el por qué de su pedido: "Así no me dejás como una gorreada delante de toda la Argentina y de Uruguay. Eso es lo único que te voy a pedir". "Yo no hago esas cosas", se defendió el nominado a abandonar la casa de Gran Hermano. "Qué lindo que sos", concluyó La Tora su inesperada solicitud íntima y procedió a seguir besándolo.

El conflicto menos esperado de Telefe con "El Conejo" de Gran Hermano

Alexis "El Conejo" Quiroga, ex participante de Gran Hermano, tiene varios detalles contractuales que charlar con la producción de Telefe y el conflicto cayó como un baldazo de agua fría. El cordobés tiene varias propuestas laborales pero todavía debe responder al canal, por lo que se estima que tendrán una importante reunión.

Según indicó en Twitter la periodista de espectáculos Adriana Bravista, "El Conejo" fue llamado por José María Muscari para que se incorpore a Sex, su obra de teatro. Pero esta decisión no es nada fácil para el reciente eliminado de Gran Hermano ni para Telefe, canal que todavía no dio el visto bueno para el desembarco de Alexis a los escenarios.

En teoría, Kuarzo, que es la productora de Gran Hermano, debería aceptar porque todavía tiene contrato, de acuerdo a lo informado por Bravista. En estos últimos días, Alexis se mostró en distintos programas de televisión además de su presencia en El Debate de Gran Hermano con todos los exparticipantes. Además, también ocupó el vivo de varios streams por Twitch junto a Coti Romero, la pareja que forjó en el reality show de Telefe.

De esta manera, el cordobés deberá reunirse con Telefe para arreglar todos los detalles y así poder sumarse a la obra de teatro Sex de José María Muscari, quien lo contactó para que pueda trabajar con él en Villa Carlos Paz. Todavía no se sabe cuándo será, pero especulan que la semana que viene podría haber novedades.