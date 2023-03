La íntima y particular cábala que comparten Julieta y Romina de Gran Hermano

Julieta Poggio reveló la inesperada y particular cábala que compartió con Romina Uhrig durante la última gala de eliminación en Gran Hermano.

Julieta Poggio sorprendió a todos al revelar la íntima y particular cábala que comparte con Romina Uhrig en la casa de Gran Hermano. "Me dio suerte", comentó una de las participantes preferidas por el público en el popular reality que se emite por la pantalla de Telefe.

Durante la actual edición de Gran Hermano, Julieta Poggio debió enfrentar las críticas de varios de sus compañeros respecto a su higiene, un aspecto de "Disney" que también fue muy apuntado en las redes sociales. En las últimas horas, la joven participante volvió a ser tendencia por una particular cábala que compartió con Romina y que generó revuelo en Twitter, donde la calificaron de "asquerosa".

Es que "Disney" reveló que en la última gala de eliminación, que terminó con la salida de Lucila "La Tora" Villar, utilizó una prenda íntima que le dio suerte, aunque la misma no era de ella sino de la exdiputada. "Fue la bombacha de Ro que me dio suerte", reconoció Julieta, sincera y sin problemas con contar lo que había sucedido.

Mientras Romina asentía que se trataba de su ropa interior, Julieta sumó: "La bombacha cábala". Ante la cara de sorpresa de todos sus compañeros en la casa más famosa del país, la exdiputada hizo una breve aclaración con la que buscó tranquilizarlos. "Le di la bombacha mía porque se había olvidado de sacar bombachas", detalló.

"Quedate con esa. Ya está, te la doy", concluyó Romina, y luego le dio un beso a Julieta, sellando la especie de relación maternal que tienen entre sí. Pero así como el tema terminó de esta manera dentro de Gran Hermano, en las redes volvieron a apuntar contra "Disney", a quien acusan de "sucia" desde hace ya varias semanas.

Lucila "La Tora" habló de su vínculo con su mamá

La participante fue cuestionada en las redes sociales por los tratos que ha tenido hacia su madre durante su convivencia en la casa de Gran Hermano y, tras salir, explicó cómo se sintió al respecto: "Cuando entré a Gran Hermano yo elegí estar con personas desconocidas. Pero con mi mamá estaba obligada a convivir. Y yo la verdad es que no elijo vivir ni con ella, ni con mi papá ni con mi hermano", comenzó su descargo "la Tora", concursante que reingresó a la casa tras haber sido eliminada en la primera etapa del juego. Y sumó: "Yo decidí no exponerla ante este fenómeno de Gran Hermano y elegí convivir con gente desconocida, no con familiares. Yo la amo a mi mamá, eso no tiene nada que ver, pero no me veo en la convivencia con ella".