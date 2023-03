Romina rompió el silencio en el debate de Gran Hermano: "Jamás quise dar lástima"

Después de quedar eliminada de Gran Hermano, Romina se sometió a un picante ida y vuelta con los analistas y lanzó fuertes declaraciones.

Romina Uhrig se convirtió en la ultima eliminada de Gran Hermano (Telefe) y -como ya es costumbre en el reality- debió someterse a la mirada de los analistas de El Debate, con quienes protagonizó filosos ida y vuelta.

Eliminada por el 57,69% de votos negativos contra Nacho, la oriunda de Moreno y exdiputada del Frente de Todos -que en su presentación en Gran Hermano reveló haber sido una de las principales acompañantes para lanzar la Ley de cupo laboral trans- pudo reencontrarse con sus hijas luego de varios meses de aislamiento tras su salida definitiva de la casa. No lo hizo sola, ya que se llevó a Caramelo, uno de los perritos del reality, para adoptarlo como nuevo integrante de su familia.

Una vez presentada por Santiago del Moro, Romina deslizó como fue su reacción una vez que quedó eliminada del reality: "cuando me fui de la casa estaba muy ansiosa pero tenía muchas ganas de salir. Salí contenta, feliz". Luego de hacer una simpática broma a"Alfa" y obtener una sonrisa cómplice del polémico exparticipante. "Cuando entré quería que la gente me elija por cómo es Romina. Yo fui a ser yo misma", agregó.

Sobre la polémica por haberle dicho "mogólico" y "trolo" a Nacho, Romina se mostró contrariada y remarcó: "todos decimos pavadas. No lo dije de maldad. Tengo una tía trans, me crié rodeada de personas trans. Si lo dije disculpas, no lo dije para herir a nadie".

Qué dijo Romina cuando le preguntaron sobre Walter Festa

"No soy ninguna manicura pobre. Me separé y jamás quise dar ese papel de lástima. Tengo mi trabajo que es en La Plata y cuando tengo el tiempo libre hago uñas en mi casa, porque me sirve un montón esa plata. Yo Romina no tengo propiedades porque sino no me hubiese expuesto a un programa de televisión", manifestó Romina cuando la pincharon sobre su pasado como exdiputada y los rumores sobre sus propiedades.

En tono chicanero, Ceferino Reato aprovechó ese momento para arremeter contra Romina y disparó: "siempre has vivido bien, en un country. No teniendo plata sos una persona que vivió en un country". Afilada, Romina le contestó: "Walter vivía en un country. Yo me mudé ahí, donde estaba él (...) Nos separamos por problemas de plata y en malos términos. Cuando me separo de Walter en diciembre me tenía que mudar y tuve que vender las cosas que tenía en casa porque él no podía ayudarme"

Y sobre sus deseos hasta llegar a Gran Hermano, Romina se sinceró ante los analistas y deslizó: "A los 18 años yo quise entrar a Gran Hermano. Cuando veo la primera propaganda de este Gran Hermano estaba en casa, con Walter a punto de separarnos y con un trabajo que tengo gracias a él y yo lo vi como una gran oportunidad. A los 14 años iba a los castings de Telefe pero no quedaba porque me pedían books de fotos y no tenía para pagarlos. Es algo que nunca pude hacer. Cuando digo que lo hago por mis hijas es real, es una oportunidad"

Cuándo termina Gran Hermano

Gran Hermano terminará el lunes 27 de marzo a las 22.30 horas con una transmisión especial desde los estudios de Telefe. El ganador de la edición 2022 del reality se llevará un premio de 15 millones de pesos.