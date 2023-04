La dramática confesión de Analía Franchín: "No respiro"

Analía Franchín preocupó a todos sus colegas al revelar el mal momento que vive a diario.

Analía Franchín sorprendió con una extraña revelación sobre su vida cotidiana de la que nadie estaba al tanto. La panelista, quien es conocida por contar sus anécdotas paranormales y su contacto permanente con el mundo espiritual, dejó sin palabras a todos sus colegas y televidentes.

Franchín estaba conversando con sus compañeros de A la Barbarossa (Telefe), el programa conducido por Georgina Barbarossa, sobre fenómenos paranormales, a raíz de la escalofriante experiencia que vivió Jimena Barón recientemente. Cuando fue su turno de hablar, impactó a todos los presentes al contar su historia.

"Soy supersticiosa. Tengo miles de supersticiones. Pero la más fuerte es que no respiro cuando paso por una casa velatoria y/o cementerio", relató ante sus compañeros, quienes se quedaron mudos al oír su declaración. "Es muy complicado cuando tenés que atravesar el cementerio de la Chacarita, que es tan largo. No puedo. ¿Pero saben qué hago? En el auto, pongo el aire acondicionado y anulo el aire que viene de afuera", amplió.

En este sentido, Analía agregó que si tiene que ir a un servicio fúnebre o a un cementerio, cuando llega a su casa se hace "un lavado nasal con agua y sal para limpiar la energía" e incluso lava sus zapatos y toda su ropa, "para no aspirar la energía del muerto". "Como me la aspiré, me la tengo que limpiar", explicó.

La anécdota paranormal que vivió Jimena Barón

Recientemente, Jimena Barón reveló que vivió un escalofriante fenómeno paranormal mientras estaba en la casa de sus amigas, en plena reunión al aire libre. La bailarina compartió el terrorífico momento en sus redes sociales, junto con un video grabado por las cámaras de seguridad, en el que se puede ver claramente cómo una persona le toca el hombro desde atrás. Al sentirlo, Barón se levanta repentinamente de su asiento.

Lo más escalofriante de todo es que, al hacer zoom en el video, se puede ver una mano pequeña apoyada en su hombro. "No se ve nada en el video (cámara de seguridad en la casa de mi amiga que le pedí chequear después) más que mi sobresalto, porque juro me tocaron la espalda fuerte", escribió junto con el clip.

Y agregó una pregunta para sus seguidores, en otra de sus historias de Instagram: "¿A alguien le pasó esto alguna vez? Porque a mí no, y quedé súper rara". Más tarde, sus seguidores notaron que se podía ver una mano. "Tienen razón, veo unos dedos en mi hombro y una silueta como de atrás", agregó Barón, todavía más horrorizada.