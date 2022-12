Analía Franchín fue repudiada por un comentario gordofóbico en Gran Hermano: "Hipopótamo"

Analía Franchín criticó a un participante de Gran Hermano por su físico y despertó indignación en las redes sociales.

Analía Franchín despertó una fuerte indignación en el debate de Gran Hermano 2022 (Telefe) tras haberse referido de manera despectiva al físico de Ariel Ansaldo, el nuevo integrante de la casa. Incluso Emiliano, uno de los amigos de Ariel, apuntó duramente contra la panelista.

Ariel ingresó a la casa junto con Camila Lattanzio y, aunque parecería haberse adaptado muy fácilmente y estar feliz, desde el afuera muchos lo señalan por su imagen. Este fue el caso de Analía, quien soltó en vivo un comentario gordofóbico.

Todo comenzó cuando los panelistas estaban hablando sobre la poca cantidad de comida con la que cuentan los participantes de Gran Hermano tras la compra semanal que hicieron Ariel y Camina. Fue entonces cuando Franchín se preguntó por qué Ariel falló al calcular la cantidad de comida, siendo que es una persona con sobrepeso.

"Yo no entiendo cómo quieren que se mueran de hambre, si se muere de hambre él que es el hipopótamo de Pumper Nic. No para de comer, chicos", se quejó la panelista. Mientras todos hicieron un silencio incómodo en el set, Sol Pérez la frenó y le dijo: "Me parece que todos comen, yo no haría un comentario con respecto a eso".

Más tarde, el amigo de Ariel, Emiliano, rompió el silencio y opinó que si bien su amigo posiblemente no se hubiera ofendido, no son comentarios apropiados para hacer. "Él es muy particular sobre cómo se toma ese tipo de situaciones. Creo que se hubiera reído, se ríe mucho de sí mismo", señaló, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Sin embargo, enfatizó que no es un buen mensaje para decir, especialmente siendo comunicador: "Así como Ariel se lo puede tomar de esa forma, probablemente haya mucha gente que no le guste y que le moleste. No es necesario y no suma hacer ese comentario hacia una persona con sobrepeso. Lo que yo creo es que desde el punto de vista de una comunicadora, me parece que hay que tener bastante cuidado".

Las reacciones en las redes por el comentario gordofóbico de Analía Franchín