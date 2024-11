"Me caso": impacto en el espectáculo por la noticia que dio Marley

Marley hizo un inesperado anuncio en las redes.

Marley es uno de los conductores de televisión más populares de Argentina pero, a pesar de esa realidad, siempre ha mantenido su vida privada lejos de los medios. En ese sentido, causó repercusión un reciente posteo que el presentador hizo en sus redes sociales, en el que se mostró en una situación de su vida personal.

La celebridad de televisión suele compartir en sus redes sociales momentos importantes de su cotidianeidad y así lo hizo en un reciente evento sobre el que bromeó y generó controversia con su chiste. Si bien el conductor cuya dupla televisiva con Florencia Peña es un clásico aclaró rápidamente que se trataba de una humorada, en una primera lectura muchos de sus seguidores se sorprendieron.

"Me casé! Con Mili Quevedo pero después se arrepintió y se fue con Martín! Muchas felicidades", escribió Marley en el pie de foto de su reciente posteo de Instagram, en el que compartió imágenes del casamiento de su amiga. La primera frase del texto que publicó fue lo que generó repercusión en la red sociales, ya que se sabe muy poco de la vida sentimental de Marley.

Marley

La palabra del Negro González Oro sobre las denuncias contra Marley

"No me comuniqué con el. No soy amigo, pero tenemos una relación de respeto mutuo. Estuve con él en el cumpleaños de Susana (Giménez), hablamos de su hijo. Me dio la primicia en ese cumpleaños, el 31 de enero, de que iba a tener una hija, una beba", contó el Negro González Oro sobre Marley. Y sumó: "Cuando escucho este tipo de noticias no me pone bien. Me da tristeza. Hay una cacería de brujas enorme en Buenos Aires y todo es por plata. Todo lo que se dice y hace es por plata. Marley creo que ya presentó los documentos que ratifican que no es cierta la versión que hace el denunciante. Yo creo en Marley. Él presentó los papeles, presentó los mails, presentó con su abogado todo lo que tenía que presentar. Hay también una extorsión que también es un delito".

La crítica de Yanina Latorre a Flor de la V por su entrevista al denunciante de Marley

"Flor de la V le hizo una nota al chico en Intrusos y a mí no me gustó la manera de preguntar de ella. Sentí que todo el tiempo lo estaba acusando y poniendo en tela de juicio lo que decía. Nosotros no somos quienes para acusar ni poner en tela de juicio, eso lo tiene que decir la Justicia", sostuvo Yanina. Y cerró: "No sé si es amiga de Marley... pero tendría que haber estado más en el medio. Esto es lo que tiene Flor, que después es del Ni una menos y es feminista... Loco, si le crees a las minas cuando las fajan, creele a un pibe cuando está diciendo que fue abusado. A la víctima se le cree.