Escalofriante video: Jimena Barón vivió una experiencia paranormal y despertó terror en las redes

Jimena Barón vivió un terrorífico momento mientras estaba con sus amigas: el video que generó escalofríos en las redes sociales.

Jimena Barón vivió una escalofriante situación mientras estaba en la casa de una amiga, disfrutando de un buen momento con su círculo más íntimo: sintió que alguien la tocó desde atrás, pero al darse vuelta, no había absolutamente nadie.

La modelo compartió el video registrado por las cámaras de seguridad, en el que la puede ver sentada en una silla muy tranquilamente hasta que, de repente, se sobresalta y se levanta asustada. Un rato después, compartió su historia en sus redes sociales y les preguntó a sus seguidores si alguna vez habían vivido algo similar.

"No se ve nada en el video (cámara de seguridad en la casa de mi amiga que le pedí chequear después) más que mi sobresalto, porque juro me tocaron la espalda fuerte", escribió Jimena junto con el clip. "De hecho, pensé que era Matías haciéndome una jodita”, agregó. Minutos después, abrió una sección de preguntas y respuestas y les preguntó a sus fanáticos: "¿A alguien le pasó esto alguna vez? Porque a mí no, y quedé súper rara".

El escalofriante relato de Jimena Barón.

Más tarde, se dio cuenta de algo aún más terrorífico: un seguidor le señaló que se podía ver una mano apoyada sobre su hombro, justo en el momento exacto en el que se sobresalta. "Tienen razón, veo unos dedos en mi hombro y una silueta como de atrás", agregó en otra de sus historias de Instagram. Miles de usuarios de las redes sociales repostearon el video y manifestaron su terror y preocupación.

Luego, aclaró: “Gente, es la casa de mi amiga a donde vengo hace 9 años y jamás pasó nada. Tampoco nunca me había pasado esto. No sé qué más decir ni pensar, pero si veo dos manos agarrándome antes de pararme asustada. Trato de pensar cosas lindas porque no creo encontrar mucha explicación, creer o reventar. Fue realmente raro. Espero dormir bien y lamento si les dio miedo. Los quiero”.

Las reacciones en las redes sociales por el video paranormal de Jimena Barón