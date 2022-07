Analía Franchín se quebró al contar el trágico momento familiar que atraviesa: "Está internado hace 12 días"

La reconocida periodista no pudo contener las lágrimas al revelar el duro momento que vive con un familiar muy querido.

Analía Franchín se quebró en vivo y reveló el mal momento que atraviesa con su familia. Al aire de A la Barbarossa (Telefe), programa del que es panelista, la reconocida periodista no pudo contener las lágrimas y contó con lujo de detalles la complicada situación a la que se enfrenta con un familiar muy querido. "Está muy mal", confesó.

La situación se dio luego de que la producción mostrara un video viral en donde un niño con autismo era víctima de bullying por parte de sus compañeros. En ese momento, Analía Franchín no pudo contener las lágrimas y confesó que uno de sus sobrinos está internado en un estado de gravedad. "Mi sobrino más grande está internado hace 12 días porque tiene piel atópica y con su problema de TEA (trastorno del espectro autista) tiene la parte sensorial tan afectada que no se da cuenta que se lastima y está muy mal", confesó Franchín con la voz entrecortada.

Franchín reveló que su sobrino "se infectó" y está internado para controlar la situación. En ese sentido, profundizó sobre el desencadenante de esta triste situación: "Toma tanta medicación que ya no sabés cuál le da alergia, no sabés qué es. La medicación psiquiátrica tarda entre tres y cuatro semanas en hacer efecto y cuando cambiás la medicación hay que hacer todo un proceso de adaptación para ver si funciona o no y en el medio se lastima y donde camina deja sangre en el piso".

Luego de contar la situación, Analía Franchín hizo una importante reflexión sobre el bullying hacia las personas con autismo y la poca información que circula sobre este espectro. "La gente no tiene idea lo que sufre un chico con TEA. La gente no está bien informada. Cada vez hay menos inclusión para estos chicos; antes iban a colegios especiales, pero también es estigmatizarlos. La idea es que se integren con otros compañeros. Hay que adaptar a los chicos a que convivan con este tipo de casos", determinó.

Analía Franchín se burló de Tamara Báez y provocó su enojo: "A esa edad"

Tamara Báez mostró en su Instagram el cambio de look que se hizo y provocó la cruel reacción de Analía Franchín, que se burló de su nuevo aspecto. Sin quedarse callada, la novia de L-Gante le contestó a la participante de MasterChef La Revancha con un picantísimo mensaje.

Todo comenzó cuando Tamara compartió en sus stories el retoque estético que se hizo en las cejas, imitando el look de la recordada Frida Kahlo. "Les quiero contar que, después de tanto tiempo, me animé a hacérmelas. El efecto sombra es lo más", escribió la joven en sus redes, junto a fotografía suya.

Viendo el rotundo cambio de apariencia, la periodista Analía Franchín no se resistió a reaccionar con un filoso comentario y disparó: "Muñes, aunque sigan, Frida hay una sola". Enojada por la crítica de Franchín, Tamara le retrucó con un hilo de fuertes stories. En la primera retrucó con un tajante: "Y Tamara hay una sola. No entiendo porque la señora sube esto".

Más directa, Tamara cerró su descargo con un consejo para la periodista de chimentos: "A esa edad póngase a jugar con sus nietos. Salga del Instagram si lo va a usar para criticar. No (se usa) más. Ya pasó eso de criticar. Las uñas también. 2022, acostúmbrense a las uñas así".