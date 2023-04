Juliana y Agustín revelaron el apodo secreto que le pusieron a Romina en Gran Hermano y fueron repudiados

Juliana y Agustín fueron destrozados en las redes por el polémico apodo que le pusieron a Romina en Gran Hermano.

Agustín Guardis y Juliana Díaz, exparticipantes de Gran Hermano (Telefe), revelaron cuál es el sobrenombre que le pusieron a Romina Uhrig, su compañera dentro de la casa, con quien mantuvieron una mala relación.

Los dos "hermanitos" hicieron una sesión de streaming junto con Maxi Giudici, en el que conversaron sobre su paso por la casa más famosa del país. Al referirse sobre sus enfrentamientos con la exdiputada, "Frodo" y Juliana confesaron que llamaban a Romina en secreto por otro nombre.

"'Ollita popular' le puse y lo voy a seguir sosteniendo... Me encanta decirle así porque es re ella", deslizó la novia del cordobés. "Hacía guiso, polenta, ponía a los chicos en fila con el platita y a vos Agus te ponía último... a ver si te merecías un poquito más de carne... es re ella. ¿Cómo no le va a gustar el apodo? Además, bien político", sumó Juliana, filosa.

Miles de usuarios de las redes sociales apuntaron contra la joven. "No les queda otra que hablar mal de los que se destacaron o fingir amistad con ellos, porque ni así logran subir seguidores", "Qué desagradable", "Este es el problema de andar resentido, no te deja pensar en otra cosa" y "Se juntaron el hambre y las ganas de comer" fueron unos de los tantos comentarios que los usuarios dejaron en la plataforma.

El picante mensaje de Juliana para Romina en Gran Hermano

Semanas atrás, los participantes tuvieron la oportunidad de mandarles mensajes a sus compañeros que estaban adentro de la casa. Cuando fue el turno de Juliana, no dudó en enviarles una picante advertencia a Romina y Julieta, con quienes mantuvo una fuerte enemistad dentro de la casa.

"Hola, ¿cómo andan? Me imagino que muy felices de verme, o no tanto. Me encanta", comenzó la novia de Maxi. "Pero, primero, lo importante, Marquitos, Cami y Nachito estoy haciéndoles el aguante con todo", siguió, dejando en claro quiénes le caían bien. Y al referirse a Romina y Julieta, soltó: "Y al resto, mis amores, no se muerdan la lengua porque se van a morir envenenadas".

"¡Mirá que yo tenía la mejor con vos, Tini! Tenía la mejor con ella. Le mando un beso", se quejó Poggio. "Yo con ella no. Al principio creo que fui buena compañera con ella, pero ella no. Decía mentiras, hablaba por atrás, criticaba, se hacía la buena compañera y después hablaba mal", se defendió la exdiputada.

"Y otra cosa, ¿envenenadas? Romi y yo, justo, no nos vamos a morir. Siempre decimos las cosas y no nos mordemos la lengua con nada. Lo veo en mí y en ella… Se ve que hay gente que no se lo banca”, cerró Julieta, visiblemente furiosa.