Maxi habló sin filtro sobre el accidente escatológico de Julieta Poggio y fue repudiado: "Una frenada"

Maxi Giudici habló sobre el vergonzoso momento que vivió Julieta Poggio en Gran Hermano y miles de fanáticos de la bailarina lo fulminaron.

Maxi Giudici, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), habló sobre la situación escatológica que Julieta Poggio vivió en la casa más famosa del país, cuando sin querer manchó con materia fecal una de las sillas del comedor.

Maxi hizo un vivo para Instagram junto a Alexis "El Conejo" Quiroga en el que se refirió a este escándalo y, al hablar sobre el hecho que protagonizó la bailarina, soltó unas declaraciones que generaron una fuerte indignación en las redes. Ahora, volvió a hacerlo y los televidentes le pasaron factura.

Los dos cordobeses hicieron un video en vivo juntos para sus seguidores, en el que hablaron sobre su experiencia dentro del reality. Cuando le preguntaron por sus declaraciones sobre Julieta, Maxi respondió furioso: "¿Nunca metiste una frenada en el calzoncillo o la bombacha? ¿Qué tanto quilombo? Te podés hacer caca encima, también. ¿Qué sacan, flores, ahora?".

De fondo, "El Conejo" se reía a carcajadas. “¿Qué tan grave es? Yo me hice caca varias veces. No en Gran Hermano, pero me igual me podría haber pasado. No por eso somos malos o tenemos algún tipo de problema”, agregó Giudici. Una vez más, los fanáticos de Poggio reaccionaron indignados por haberla expuesto nuevamente.

Los dichos de Maxi Giudici sobre Julieta Poggio

Días atrás, Maxi se había burlado de Julieta en un vivo para Instagram, que filmó junto a su pareja, Juliana Díaz. En aquel clip, se puede ver al cordobés haciendo un personaje de una mujer llamada Laysa, lookeada con anteojos de sol y una peluca. Inmediatamente, todos los espectadores entendieron que estaba imitando a Julieta Poggio.

En una parte del video, el cordobés dijo: "Alguien hace caca en una silla, son cosas que pasan dentro de una casa", deslizó. "¿Cómo que hay gente que hace caca en una silla?", le preguntó su novia, entre risas. "Sí, pasa. A mí me ha pasado, estaba con una bikini súper finita y me vino un retorcijón y uh... salió, salió. Y la silla se manchó toda, pero no pasa nada, le puede pasar a cualquiera", contestó Maxi. Miles de usuarios de las redes sociales lo repudiaron por haberse burlado de una situación que hizo sentir tan expuesta a Poggio.

"Maxi eligió ser un pelotudo y burlarse de Julieta cuando sabe que la está pasando mal, nefasto", publicó una usuaria de Twitter. "Esto pasa porque son tan patéticos que nos lo registran nadie y tienen que hacer conventillo con una piba que no le hizo nada para tener repercusión porque si no se cagan de infelices", escribió otra persona.