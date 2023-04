La fuerte acusación de Julieta Poggio hacia un excompañero de Gran Hermano: "Sin mi consentimiento"

La tercer finalista del reality show habló a fondo de su relación con sus compañeros y aseguró que hay algunos con los que no quiere volver a tener vínculo.

Julieta Poggio se sinceró luego de salir de Gran Hermano y reveló con qué participantes no volvería a tener vínculo incluso fuera de la casa. Indignada, la bailarina y actriz confesó que hubo varias actitudes que no le gustaron en absoluto y que le molestó que tengan una actitud "falsa" con ella.

En diálogo con Biri Biri, ciclo radial emitido por República Z, Poggio abrió su corazón y confesó con quienes no quiere volver a hablar. Precisamente, la bailarina se refirió a aquellos detalles que se dio cuenta luego de haber salido de la casa y poder chequear las redes sociales luego 5 meses desconectada.

En este marco, Poggio confesó: "Siento que todo lo que vi de Agustín (Guardis) no estaba loca, no era mi imaginación. No quisiera tener una relación con él porque no me gustó para nada cómo habló de mi sin mi consentimiento". Además, aseguró que no es el único participante con el que quiere cortar vínculo, sino que hay otros dos que la decepcionaron.

Fue entonces cuando profundizó: "Vi cosas de Juliana y Maxi hablando boludeces de mi, que no tenían ni puta idea. Me molesta mucho que me difamen y hay cosas que no saben". Luego, fue tajante: "Inventan y lo hacen para seguir buscando que hablen de ellos. Así que no me interesa tener relación con ellos tampoco". Por último, sentenció: "Obvio que me enojó, ¿Cómo no me va a enojar? Aparte, se mostraron muy distintos dentro de la casa conmigo".

Sin embargo, no todo fue malo, ya que Poggio remarcó que también generó un gran vínculo con la mayoría de sus compañeros y que se "lleva 7 personas hermosas". Precisamente, la bailarina hizo referencia a Daniela Celis, Romina Uhrig, Thiago Medina, Marcos "Primo" Ginocchio, Nacho Castañares, Walter "Alfa" Santiago y Lucila "la Tora" Villar.

Julieta Poggio se olvidó de su novio y aceptó una picante propuesta de Santi Maratea: "Juntémonos"

Julieta Poggio, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), recibió una propuesta inesperada por parte de Santiago Maratea. Su reacción impactó a todos sus fanáticos, ya que a pesar de tener novio, la bailarina se mostró muy interesada en el influencer.

Todo comenzó cuando Santiago les confesó a los panelistas del podcast Biri Biri (República Z) que si tuviese que elegir una famosa para salir, sería Julieta. Cuando Poggio estuvo como invitada en el programa, los panelistas se lo contaron y la ex "hermanita" reaccionó eufórica.

“Una vez vino Santi Maratea acá y le preguntamos con qué famosa le gustaría estar y dijo que con vos”, le comentó Mica Lapegüe. Julieta gritó de la emoción y comenzó a aplaudir, mientras Nacho Castañares y los panelistas la miraron impactados. "¡Ay! Juntémonos, juntémonos", exclamó la actriz.

"Claro, juntémonos de amiguis. Le mandamos un beso a Lucas...", remató "La Tía Sebi", en referencia a Lucca Bardelli, el novio de Julieta. "Sí, sí, vamos, dale, obvio", ironizó Nacho, con un gesto de sorpresa total. Finalmente, Julieta cayó en cuenta de que los panelistas dijeron que a Santiago "le hotteaba" ella, a lo que preguntó: "¿Qué es hottear?".

"'Te hottea' es tipo, te calienta, te gusta... A Santi Maratea le hotteás vos", le explicó Mica. "Ah... Eso no me lo dijeron, ¿o sí? Me dijeron si quería conocerlo...", respondió Poggio, desconcertada. "¡Sí te lo dijimos! Por eso cuando festejaste te dijimos '¡no!'", le aclaró la panelista. "Dijo que estaría con vos y vos dijiste 'ay, sí, juntémonos'", sumó Castañares. "No, no, no. ¡Entendí mal!", aclaró Julieta, muy avergonzada por el malentendido.