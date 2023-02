Conejo y Maxi de Gran Hermano revelaron lo que nadie esperaba sobre Julieta Poggio: "Era caca"

Alexis "Conejo" Quiroga y Maxi Guidici, los exparticipantes de Gran Hermano que quedaron eliminados en el mano a mano con Ariel Ansaldo, rompieron el silencio para hablar de la situación escatológica protagonizada por Julieta Poggio que revolucionó a todos. Los cordobeses interactuaron con el público que les recordó lo sucedido y revelaron con lujo de detalles qué fue lo que realmente pasó.

"Cone" y Maxi visitaron la casa del streamer y humorista Luquitas Rodríguez, en un vivo donde hablaron de su paso por Gran Hermano. En un momento, ambos se quedaron solos frente a la cámara y comenzaron a leer los comentarios de la gente en el chat en Twitch. Uno de ellos mencionó este hecho con la palabra "Popoggio", el apodo que le habían puesto a Julieta.

"Están con esa huevada ¿Se cagó en serio? ¿Vos estabas?", preguntó curioso el "Conejo", ya que cuando ocurrió ya había sido eliminado del reality show de Telefe. Maxi no pudo aguantar la risa y señaló: "Era caca. Lo que había en el almohadón era caca. No sé tantos detalles".

Sin embargo, "Conejo" volvió a insistir para saber lo que sucedió en la casa y cómo lo tomaron los demás participantes. "Viene 'La Tora' con el almohadón y dice 'es caca, olé'. Olí y era. No pensé que iba a ser caca, te lo juro", expresó Maxi, tentado todavía por la situación.

A pesar de haber revelado varios detalles, Maxi se contradijo en el relato: primero indicó que no podía decir quién lo hizo, y luego expresó que no sabe quién fue. Se desconoce si fue para cuidar la imagen de la joven de 21 años o porque realmente no fue la autora del hecho escatológico. "Esa persona se puso muy nerviosa y se fue a cambiar, fue al baño", dijo la pareja de Juliana "Tini" Díaz, la exparticipante que fue expulsada de Gran Hermano. "Yo me llevo la silla al baño, salgo con el almohadón así y lo limpio en el baño. Mirá cómo la están gastando", acotó Alexis.

Maxi de Gran Hermano armó las valijas y abandonó Córdoba: "Nueva vida"

A casi un mes de su salida de Gran Hermano, Maxi Giudici anunció que abandona su vida en Córdoba y arranca un nuevo camino lejos de su ciudad natal. A través de sus redes sociales, el exparticipante del reality show contó los detalles de esta impactante noticia.

Al igual que le pasó a sus compañeros que quedaron fuera de la casa, Maxi empezó a tener gran éxito luego de quedar eliminado. Tanto así que incluso lo empezaron a convocar varias marcas para trabajar por canje y los programas de televisión lo llaman semana a semana para que aporte su opinión sobre el avance del reality. Por este motivo, decidió abandonar su casa en Córdoba.

"Hola gente hermosa y bella, paso rapidito para decirles que ando medio colgado porque estoy con un montón de cosas. Entre ellas, les quiero contar que estamos de mudanza", empezó por decir Maxi en un video que compartió en su cuenta de TikTok. Luego, confirmó lo que muchos esperaban: "Me mudo con Tini, con mi Tini (Juliana Díaz)".

Precisamente, el exparticipante de Gran Hermano tomó la decisión de abandonar Córdoba y mudarse a Buenos Aires, sitio que le queda más cómodo para cumplir con sus responsabilidades laborales. Una decisión similar tomó Juliana, quien abandonó su casa en Venado Tuerto (Santa Fe) para también mudarse a CABA.