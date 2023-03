Maxi de Gran Hermano se burló de Julieta Poggio y lo destrozaron: "Nefasto"

Maxi Giudici publicó un video humillando a Julieta Poggio y miles de fanáticos de Gran Hermano lo fulminaron en las redes.

Maxi Giudici, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), fue repudiado en las redes sociales por un video en el que aparece burlándose de Julieta Poggio, la tercera ganadora de la edición.

Uno de los momentos más vergonzosos que la bailarina vivió dentro de la casa fue cuando apareció una silla defecada y todos sus compañeros la señalaron como la culpable. La joven no lo negó y, durante los días posteriores, se encerró a llorar en su habitación, lo cual la incriminó aún más. Tras esta situación, los televidentes la apodaron "Julieta Popoggio" y el cordobés utilizó este momento para burlarse de su excompañera.

Maxi grabó un vivo para Instagram junto a su pareja, Juliana Díaz, en el que aparece haciendo un personaje de una mujer llamada Laysa, lookeada con anteojos de sol y una peluca. En un momento, comenzó a imitar a Julieta y mencionó su incidente. "Alguien hace caca en una silla, son cosas que pasan dentro de una casa", deslizó. "¿Cómo que hay gente que hace caca en una silla?", le preguntó Juliana, entre risas.

"Sí, pasa. A mí me ha pasado, estaba con una bikini súper finita y me vino un retorcijón y uh... salió, salió. Y la silla se manchó toda, pero no pasa nada, le puede pasar a cualquiera", siguió el cordobés. El clip se volvió viral en las redes sociales y miles de seguidores del reality lo destrozaron por haber tocado el punto más débil de su excompañera. "Maxi eligió ser un pelotudo y burlarse de Julieta cuando sabe que la está pasando mal, nefasto", publicó una usuaria de Twitter.

"¡Este pibe termino siendo un hdp con todas las letras! No podés joder con eso, pobre mina, la está pasando mal con el tema del novio y este le agrega lo de sillóngate. Es más pelotudo que mala persona", opinó otra usuaria. "Esto pasa porque son tan patéticos que nos lo registran nadie y tienen que hacer conventillo con una piba que no le hizo nada para tener repercusión porque si no se cagan de infelices", escribió otra usuaria.

Las reacciones en las redes por el video de Maxi burlándose de Julieta