Juliana Díaz, de Gran Hermano, destrozó a Jimena Barón: "No te lo voy a pedir"

Juliana Díaz, exparticipante de Gran Hermano 2022 (Telefe), apuntó sin tapujos contra Jimena Barón luego de que la cantante publicara un posteo en Twitter en su contra.

Juliana fue una de las más criticadas de Gran Hermano debido a los errores que cometió dentro de la casa. Tras haber tenido la posibilidad de volver a entrar, la joven de Venado Tuerto arruinó su oportunidad rompiendo la regla más importante del reality: no revelar información del afuera. Además, otra de las cosas que más indignó de su personalidad fue que no guardaba secretos, repartía chismes y generaba conflictos constantemente.

Díaz fue expulsada de la casa por este motivo y miles de usuarios de las redes sociales, entre ellos Jimena, se sorprendieron de que haya roto una regla tan básica, especialmente porque la producción se lo había advertido en reiteradas ocasiones.

A partir de esto, Jimena publicó en Twitter: "Si alguna vez necesito confesar un secreto, no se lo voy a contar a Juliana". La exparticipante leyó este tweet en medio del debate de Gran Hermano y le respondió con contundencia a la artista: "Dejame decirte algo, Jime, si alguna vez necesito un consejo de amor no te lo voy a pedir a vos”. Varios televidentes ovacionaron esta picante respuesta por parte de Juliana, especialmente porque Barón es conocida por sus canciones de despecho y resentimiento.

El sincericidio de la mamá de Juliana tras su expulsión de la casa

Juliana fue advertida muchas veces por Gran Hermano que estaba revelándoles información del afuera a sus compañeros, cuando el reglamento establece muy en claro que esto está terminantemente prohibido. Sin embargo, la joven hizo oídos sordos y siguió contando todo hasta que fue expulsada.

Alejandra, su mamá, conversó en A la Barbarossa (Telefe) y confesó que no tenía idea por qué su hija había cometido semejante error. "Una y otra vez se le advirtió, pero sin embargo, siguió tirando información. ¿Por qué pensás que fue eso?", le preguntó Gastón Trezeguet.

La mujer explicó que al principio, Gran Hermano no mostraba los momentos en los que se le advertía a Juliana que lo que estaba haciendo estaba mal. "Entonces, yo pensaba: 'No le llamaron la atención, entonces esta boluda no se da cuenta y charla y charla. Después, cuando me doy cuenta de que le llamaron la atención, pienso: 'Pero, ¿cómo puede ser?'. Yo te juro que la quería matar desde acá afuera", admitió.

Acto seguido, "Robertito" Funes Ugarte le preguntó si quizás Juliana había hecho todo eso a propósito porque realmente no tenía ganas de seguir en la casa, a lo que Alejandra respondió, con total sinceridad: "No, no. Juliana es así cómo la ves, cero maldad, y como es cero maldad, también media pelotuda en algunas cosas".