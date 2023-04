El sobrino de Romina Uhrig no aguantó más y contó toda la verdad: "Le llenaron la cabeza"

Fabián Herrera, el sobrino de Romina Uhrig, se cansó de todo y expuso toda la verdad sobre su relación con su tía.

El sobrino de Romina Uhrig, Fabián Herrera, hizo un contundente descargo en las redes sociales tras el final de Gran Hermano (Telefe). Herrera, quien había entrado a la casa para visitar a su tía semanas atrás, apuntó duramente contra la exdiputada y contó detalles desconocidos sobre su relación.

Fabián había ingresado a la casa más famosa del país para apoyar a Uhrig, pero tras el final del programa, se dice que la relación entre ambos no estaría en un buen momento. El joven se mostró muy enojado con Romina, especialmente después de que hizo una enorme fiesta en su casa tras el final del reality para celebrar con sus seres queridos y no lo invitó.

Además, el joven contó que su tía lo acusó de haber perjudicado su imagen al entrar a la casa. "Ella terminó con el aislamiento y me llamó pero me habló de una forma extraña... se ve que le llenaron la cabeza. Me dijo que cuando hablé de ella en los medios la terminé perjudicando, que le resté, que soy soberbio", relató Herrera, en diálogo con Teleshow.

En este sentido, agregó que está "muy dolido" y que Romina dijo en una entrevista que había hablado con él, lo cual nunca habría sucedido. "Es mentira, porque no me escuchó, habló ella y no pude decir ni una palabra. Me dejó angustiado... yo siempre la ayudé porque la quiero", finalizó el joven.

Romina Uhrig hizo una grave denuncia contra su sobrino

Según contaron en LAM (América TV), el motivo de enojo de Fabián no fue solamente la fiesta a la que no lo invitó, sino que se trata de algo "un poquito más grave". "El miércoles a la noche, Romina llamó a Fabián y lo acusó de robarle plata y acciones a través de la cuenta de Instagram, porque es él quien desde hace cinco meses maneja su perfil”, relató Pepe Ochoa.

Y agregó que "este llamado, sumado a la no invitación de Fabián ni de nadie de la familia a la fiesta del fin de semana en lo de Romina, es lo que hizo que él explote en las redes sociales”. Más tarde, Fabián publicó un furioso texto en su cuenta de Intsagram: "A la gente, un día le servís y al otro no. No metan todo de sí para un proyecto que no es personal, porque te dejan al costado rápidamente y ni gracias dicen. Una desilusión más, pero bueno, todo sirve de experiencia".