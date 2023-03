El insólito motivo por el que Julieta Poggio rompió en llanto en Gran Hermano: "Pobrecita"

La joven se pronunció sobre la partida de Romina y Caramelo de la casa de Gran Hermano. Julieta Poggio recibió risas por parte de sus compañeros por su extrema sensibilidad.

Julieta Poggio se quebró en Gran Hermano y sus compañeros, Nacho y Marcos, se rieron por el extremo nivel de sensibilidad de la joven. La bailarina de 21 años se pronunció entre lágrimas sobre el motivo que la angustiaba y eso provocó aún más risa en sus convivientes.

"Ay, pobrecita. Debe decir ¿Dónde está mi hermanito? Lo debe buscar por todos lados. Pobrecita, está re triste. Me da mucha pena que se separen. Se van a re buscar", enunció Poggio en alusión a la supuesta angustia de Mora, una de las perritas de la casa, por la salida de Caramelo.

Romina Uhrig fue la última eliminada de la casa de Gran Hermano y, tal como lo habían anticipado, se llevó a Caramelo a su casa, ya que su familia lo adoptará. Por otro lado, Marcos aseguró que adoptará a mora una vez que salga de la casa.

Nacho y Marcos solo se rieron ante el llanto de su compañera y, finalmente, ella misma lanzó una carcajada porque se dio cuenta del nivel de dramatismo que le había puesto a la situación.

Los nominados eran Nacho, Romina y Julieta y la última fue la primera salvada de la noche, por lo que los primeros dos fueron a un mano a mano que dejó como ganador al joven de 20 años. Mientras que Nacho obtuvo el 42% de los votos, Romina recibió casi el 58, y eso hizo que quedara en el cuarto puesto de la competencia de Telefe.

Fuerte descargo de Luisito de Cuestión de Peso contra Romina Uhrig

“Uno escucha que en la televisión se habla con tanta liviandad y se ríen a veces, es verdaderamente gente ignorante porque no saben lo que sufre un obeso. La gente que está alrededor nuestro peca de ignorante. Romina no se pone en los zapatos de los gordos", comenzó su descargo el exconcursante de El Trece en alusión a algunas declaraciones gordofóbicas que notó en Romina, en las que dio a entender que no le gustaban los cuerpos gordos. "No hay que opinar de los cuerpos ajenos ni meterse con el cuerpo de alguien, porque no sabés cómo le puede afectar a la otra persona", sumó Luis Cerda.

"No solo ha pasado con Romina esto de los dichos gordofóbicos, también ha pasado con 'Alfa'. Me da tristeza lo que dijeron, porque decirle y hablar de sus hijas. O 'Alfa' diciéndole 'ballena' a uno. Fueron muy feos esos comentarios, me causaron angustia", recordó Luis.