Meta firma acuerdos de energía nuclear con tres empresas

Imagen de archivo de un cartel de Meta al exterior de la sede de la empresa matriz de Facebook, Meta Platforms Inc, en Mountain View, California, EEUU.

Meta Platforms anunció el viernes que alcanzó acuerdos de 20 años para comprar ‍energía a tres ⁠centrales nucleares de Vistra en el corazón de Estados Unidos y desarrollar proyectos con dos empresas que aspiran a construir pequeños reactores modulares.

Las acciones de Oklo se dispararon casi un 20%, mientras que las de Vistra subían cerca de un 8% en las operaciones previas a la apertura de los mercados.

Meta y otras grandes empresas ‌tecnológicas quieren asegurarse el suministro eléctrico a ⁠largo plazo a medida que ⁠la inteligencia artificial y los centros de datos aumentan la demanda de energía en Estados Unidos por ‍primera vez en dos décadas.

La compañía dijo en un blog que comprará energía ⁠de las plantas Perry y ‌Davis-Besse de Vistra en Ohio y de la planta Beaver Valley en Pensilvania.

Meta indicó que el acuerdo ayudará a financiar la ampliación de las centrales de Ohio y a prolongar la ‌vida útil ‌de las plantas, que tienen licencia para funcionar al menos hasta 2036 y uno de los dos reactores de Beaver Valley hasta 2047.

La firma también ayudará a desarrollar ​pequeños reactores modulares (SMR, por sus siglas en inglés) proyectados por Oklo y TerraPower, esta última respaldada por el multimillonario Bill Gates.

Los partidarios de los SMR afirman que estos reactores ahorrarán costos porque pueden construirse en fábricas en lugar de in situ. Sus detractores afirman ‍que tendrán dificultades para lograr economías de escala similares a las de los grandes reactores actuales. En Estados Unidos aún no hay ningún SMR en funcionamiento comercial y las centrales necesitarán permisos.

Joel Kaplan, director ​de asuntos globales de Meta, afirmó que estos planes, junto con su acuerdo del año pasado con Constellation ​para mantener operativo un reactor de Illinois durante 20 años, "convertirán a Meta en uno de ⁠los compradores corporativos de energía nuclear más importantes de la historia de Estados Unidos".

Con información de Reuters