Grok limita la generación de imágenes en X a los usuarios de pago tras las reacciones negativas

FOTO DE ARCHIVO: La ilustración muestra los logotipos de xAI y Grok

La empresa ‍emergente de Elon Musk, xAI, ha restringido la función de generación de imágenes de su chatbot Grok en ‍la red social X ⁠a los suscriptores de pago, después de que el uso de la inteligencia artificial (IA) por parte de la herramienta para crear imágenes sexualizadas provocara un rechazo generalizado.

La generación de imágenes del chatbot había permitido a los usuarios de X editar o crear fotos sexualizadas, que Reuters descubrió que se utilizaba para generar imágenes de mujeres y niños con ropa mínima, a ‌menudo sin el consentimiento de las personas retratadas.

Un ⁠torrente de imágenes semidesnudas en X ⁠llevó a los diputados europeos a instar a la adopción de medidas legales. El ministro alemán de Medios de Comunicación, ‍Wolfram Weimer, las describió como la "industrialización del acoso sexual" y la Comisión Europea las calificó de ⁠ilegales.

El viernes, Grok comunicó a ‌los usuarios de X que las funciones de generación y edición de imágenes solo estaban disponibles para los suscriptores de pago.

La aplicación independiente Grok, que funciona de forma separada de X, sigue permitiendo a los usuarios generar imágenes ‌sin necesidad ‌de suscripción.

Una reportera de Reuters pidió a Grok en X que convirtiera una foto suya en una imagen suya con bikini, en consonancia con lo que se ha convertido en una petición habitual de los ​usuarios durante la última semana. El bot no lo hizo y publicó en respuesta que la herramienta solo estaba disponible para los suscriptores de pago de la red social.

En lo que parece ser una respuesta automatizada, xAI respondió a una solicitud de Reuters por correo electrónico para hacer comentarios señalando "las mentiras de los ‍medios tradicionales". X no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

La Comisión Europea dijo el lunes que las imágenes que circulan en X son ilegales y atroces, mientras que el regulador de datos de Reino Unido dijo que había pedido a la ​plataforma que explicara cómo estaba cumpliendo con las leyes de protección de datos ante la inquietud de que Grok estuviera generando imágenes ​de abuso sexual de mujeres.

Musk declaró la semana pasada que cualquiera que utilizara Grok para crear contenidos ilegales ⁠se enfrentaría a las mismas consecuencias que si los subiera directamente.

Con información de Reuters