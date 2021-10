Jorge Lanata le declaró la guerra a María Laura Santillán: "Está mal y es injusto"

Jorge Lanata y María Laura Santillán protagonizan una interna feroz en El Trece, en una nueva guerra de periodistas históricos de la televisión argentina.

La relación entre Jorge Lanata y María Laura Santillán está cada vez peor, en el marco de las internas entre los periodistas históricos de El Trece. De acuerdo con la información revelada por Intrusos (América TV), los comunicadores se mantienen en una "guerra" mediática que, lejos de disminuir con el correr de los meses, parece acrecentarse entre ambos luego de que ella dijera que la sacaron de Telenoche tras 17 años para poner allí a Luciana Geuna porque "querían a alguien más joven o tal vez más afín al gobierno".

Entonces, el conductor de Lanata sin filtro (Radio Mitre, AM 790) salió a cruzarla y a defender a la actual compañera de Diego Leuco al frente del tradicional noticiero del Grupo Clarín en la televisión abierta: "Está mal que diga eso, no es así, simplemente hay que ver Telenoche para ver que no es afín al gobierno. Aparte, me parece muy injusto hacia Geuna, lo dijo por ella, porque a Leuco lo salva".

"Me parece que está mal y que es injusto hacia Luciana por millones de cosas. No se sacó a María Laura Santillán ni por vieja ni porque no era afín al gobierno. Decir en este contexto que el programa es afín al gobierno me parece que está mal y que es injusto hacia Luciana", insistió Lanata. Además, quien también comanda PPT (Periodismo Para Todos, El Trece) aseguró: “María Laura conoce la televisión desde que nació. Cuando dijo eso, no lo dijo al pasar, lo dijo a propósito. Lo salvó a Leuco porque dijo que era un joven viejo”.

Por qué se pelearon Jorge Lanata y María Laura Santillán

Todo comenzó cuando ella visitó La Nación + para participar del programa de Jonatan Viale y disparó contra su colega por su abrupta salida de Telenoche (El Trece) luego de 17 años al frente del programa, 14 de ellos acompañada por Santo Biasatti: "No le doy mucha vuelta a las cosas, para mí querían gente más joven. Porque es así. O más afín al Gobierno, no sé... Pero creo que es así, aunque la gente busque gente que no sea tan joven".

El Trece arde: Jorge Lanata vs. María Laura Santillán en la guerra de periodistas según Intrusos.

"En general la gente quiere familiaridad, que te dé las noticias alguien con historia. Pero bueno, alguien del canal decidió que estaba vieja, ¡con lo pendeja que soy!", se descargó entre risas María Laura. Y se sinceró: "Estuve muy triste y no acepté ninguna invitación porque extrañaba mucho, fueron 30 años todos los días... Porque Telenoche fueron 17, pero desde Fax que estuve todos los días. Es raro, aunque estoy todos los días en la radio igual".

Los dos bandos en El Trece y TN

En abril de 2020, todavía la mando de Intrusos, Jorge Rial había revelado que en la parte de la televisión del Grupo Clarín había dos sectores: el "Team Lanata" y el "Team Santillán". Según él, en el primero están Nicolás Wiñazki, Geuna, Ignacio "Nacho" Otero y Rodrigo Alegre, entre otros; mientras que en el segundo aparecen los históricos como Marcelo Bonelli, Edgardo Alfano, Carlos Pagni y la propia María Laura.

En aquel entonces, aclaró que quien se mantiene neutral en esta historia es Diego Leuco. Cabe destacar que el responsable del área noticias anterior fue durante tres décadas el exmarido de Santillán, Carlos D´Elía, padre de sus dos hijas; en tanto que su sucesor, Ricardo “Rapa” Ravanelli, es la mano derecha de Lanata.